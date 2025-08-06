الأخبار
كرة القدم

2025-08-06 | 08:20
فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة

ضمّ نادي مانشستر سيتي الموهبة الأميركية الصاعدة كافان سوليفان

قبل أشهر، ضمّ نادي مانشستر سيتي الموهبة الأميركية الصاعدة كافان سوليفان، البالغ 15 عاماً، رغم أن صانع الألعاب، كان قد خاض ثمانية مباريات مع الفريق الأول لفيلادلفيا يونيون في الدوري المحلي (MLS)، ولن يتمكّن من الانضمام إلى السيتي إلا عند بلوغه 18 عاماً.
ليلة 17-18 تموز - يوليو 2024، وتحديدا في الدقيقة 85، من مباراة فريقه أمام نيو إنغلاند، حقق سوليفان حلم حياته بمشاركته الأولى مع الكبار، وهو في عمر 14 عاماً و293 يوماً.
كان سوليفان محل متابعة من عمالقة مثل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، لكن السيتي تجاوز الجميع، حيث ضمه مسبقاً وألحقه بأكاديميته لمراقبة تطوره. 
ويُعد سوليفان صانع ألعاب بالفطرة، قادرا أيضا على اللعب كجناح أيمن بقدمه اليسرى، سواء في خط الوسط أو ضمن ثلاثي هجومي.
ومن الطريف أن المباراة التي شهدت ظهوره الأول، تزامنت مع تسجيل شقيقه كوين سوليفان، لاعب فيلادلفيا أيضا، هدفا قبل دخوله بدقيقة واحدة، ما جعل اللحظة لا تُنسى لعائلته وللكرة الأميركية التي تواصل الاستثمار في المواهب الشابة ذات الطموح العالمي.
ويواصل السيتي تعزيز أكاديميته بضم أسماء واعدة أخرى مثل المهاجم تايمو ويسكر من كارديف، ولاعب الوسط فينلاي غورمان، اللذين يثيران بدورهما توقعات كبيرة. 
وتُعتبر أكاديمية السيتي مصنعا للمواهب، حيث قدّمت لاعبين مثل فيل فودين وجادون سانشو وكول بالمر ومايكل أوليس وبراهيم دياز.




