إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز: رقم مذهل

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي أكثر من 1.8 مليار جنيه إسترليني

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي أكثر من 1.8 مليار جنيه إسترليني على الصفقات هذا الصيف حتى الآن.

وفي حين أن الأندية الكبرى تصدّرت قائمة الإنفاق كالمعتاد، فإن اللافت كان قلة إنفاق بعض الأندية الأخرى، اذ لم يتجاوز صرف (ستة ملايين) وكريستال بالاس (مليونان) وفولهام (صفر انتقالات) معاً، ثمانية ملايين جنيه إسترليني، وهو رقم للغاية.

وتصدّر ليفربول المشهد، ووصل انفاقه الى ما يزيد عن 252.2 مليون جنيه إسترليني، ما يعكس قوة مالية ضخمة وطموح "الريدز" في الدفاع عن اللقب.

ونفذ انتقالات بإجمالي زاد عن 240.2 مليوناً، فيما حافظ على سياسة متوازنة مع تعزيزات محسوبة بإجمالي نحو 153.4 مليون جنيه إسترليني.

أما أرسنال، فأنفق على تحسينات مركزية وهجومية، أبرزها زوبميندي (55.8 مليوناً) ومادويكي (48.5 مليوناً) وجيوكيريس (64 مليوناً)، بإجمالي تقريبي 192.6 مليوناً.











