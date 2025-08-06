الأخبار
أرقام من الصراع الكبير بين نايكي وأديداس

أرقام من الصراع الكبير بين نايكي وأديداس
كرة القدم

2025-08-06 | 08:28
أرقام من الصراع الكبير بين نايكي وأديداس

لا يقتصر التنافس في ملاعب كرة القدم الأوروبية على الصراع بين الأندية

لا يقتصر التنافس في ملاعب كرة القدم الأوروبية على الصراع بين الأندية، بل يمتد الى العلامات التجارية العملاقة، مثل نايكي وأديداس، التي تتسابق على كسب ودّ الأندية الكبيرة، بمبالغ رعاية ضخمة.
وفي الصراع بين نايكي وأديداس الألمانية، تتفوق الأخيرة حالياً في عدد الأندية الكبيرة التي ترعاها هذا الموسم، برصيد 8 أندية مقابل 6 ترعاها منافستها الأميركية، وهو إحصاء لا يتضمن الأندية المتوسطة والصغيرة.
ومن بين "الكبار"، ترتدي الأندية التالية قميص أديداس، ريال مدريد (اسبانيا) وبايرن ميونيخ (ألمانيا) وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد (إنجلترا) ويوفنتوس وروما (إيطاليا).
في المقابل، يرتدي قمصان نايكي كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد (اسبانيا) وتشيلسي وتوتنهام (إنجلترا) وباريس سان جيرمان (فرنسا) وإنتر ميلان (إيطاليا).


