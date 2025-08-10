الأخبار
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تكرّم ديفيد دي خيا

كرة القدم

2025-08-10 | 04:47
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تكرّم ديفيد دي خيا

شهد ملعب أولد ترافورد لحظة مؤثرة

شهد ملعب أولد ترافورد لحظة مؤثرة، حين استقبلت جماهير مانشستر يونايتد حارس الفريق السابق ديفيد دي خيا بحفاوة بالغة، خلال المباراة الودية أمام فيورنتينا، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
دي خيا، البالغ من العمر 34 عاما، أمضى أكثر من عقد بين خشبات مرمى الشياطين الحمر، حيث خاض 415 مباراة بين عامي 2011 و2023، قبل أن يغادر النادي في صيف 2023 بعد أن قررت الإدارة عدم تجديد عقده أو تفعيل خيار التمديد لعام إضافي، لينضم بعد عام من الرحيل، إلى فيورنتينا في 2024. 
وقبل انطلاق اللقاء، قدّم قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز لوحة تذكارية لزميله السابق، تكريما لمسيرته الطويلة مع النادي.
وقبل المباراة، التقى دي خيا مع السير أليكس فيرغسون، وخلالها .. حظي الحارس الإسباني بعاصفة من التصفيق والوقوف تحية له من جماهير أولد ترافورد عند استبداله في الدقيقة 87، في مشهد أعاد ذكريات سنواته الذهبية مع الفريق.
ورغم ما وُصف آنذاك برحيله “البارد” عن يونايتد، أكد دي خيا أنه لا يحمل أي ضغائن تجاه النادي "هذه المباراة لن أنساها أبدا، بالتأكيد"، وأضاف أنّ العودة إلى أولد ترافورد وملاقاة الجماهير كانت تجربة عاطفية بالنسبة له، مشددًا على امتنانه لكل ما عاشه بقميص الشياطين الحمر.
بهذه اللفتة، يكون مانشستر يونايتد قد أغلق صفحة رحيل دي خيا بطريقة ودّية، معيدًا إلى الأذهان مكانة الحارس الإسباني كأحد أبرز من ارتدوا قميص الفريق في العقد الأخير.




