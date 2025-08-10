فيديو - أشرف حكيمي يخرج عن صمته

أخيراً، خرج النجم المغربي أشرف حكيمي
عن صمته، في قضية اتهامه باغتصاب فتاة في منزله، ومثوله قريباً أمام محكمة فرنسية بهذا الشأن.
وقال نجم باريس سان جيرمان
الفرنسي لقناة كانال بلس "أنا هادئ، فهذا الاتهام الباطل فظيع وغير عادل، ولا أتمنى هذا لأحد، إنه اتهام غير صحيح"، وأضاف "أعلم أن الحقيقة ستظهر، ولا ألوم نفسي، ومن يعرفني يعلم ذلك، أركز على عائلتي وكرة القدم وأنتظر أن تنكشف حقيقة من اتهموني ظلما".
وكانت النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبت إحالة حكيمي الى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب على خلفية شكوى قدمتها فتاة فرنسية مطلع عام 2023، وأشارت تسريبات إلى احتمال قوي بأن يكون النجم المغربي ضحية محاولة ابتزاز مدروسة.