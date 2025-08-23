الأخبار
ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
كرة القدم

2025-08-23 | 04:06
ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع الحارس السلوفاكي دومينيك غريف

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع الحارس السلوفاكي دومينيك غريف من ريال مايوركا الإسباني، بعقد يمتد حتى عام 2029، في صفقة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 1.25 مليون يورو، وحصول النادي الإسباني على 15% من أرباح إعادة بيعه مستقبلاً.
ولم يكن الإعلان تقليدياً، إذ نشر ليون مقطع فيديو شارك فيه لاعبو الفريقين الأول للرجال والسيدات إلى جانب تميمة النادي، اعتمدت على صيحة التواصل الاجتماعي الشهيرة "Dame un GRRR". 
وظهر غريف في نهاية الفيديو ليقدّم نفسه قائلاً (Un Greif. Allez Lyon)، ففي الفرنسية، كلمة Griffe (المشابهة لـ Greif لفظا) تعني "المخلب"، وقد حصد المقطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال ساعات، ليصبح من أكثر إعلانات الانتقالات تداولاً هذا الصيف.
غريف، البالغ من العمر 28 عاماً وطوله 1.97 متر، بدأ مسيرته مع سلافان براتيسلافا قبل انتقاله إلى مايوركا عام 2021، حيث لعب دوراً مؤثراً في وصول الفريق إلى نهائي كأس الملك موسم 2023-2024.
ويأتي انضمام الحارس الدولي السلوفاكي إلى ليون بعد رحيل الحارس البرازيلي لوكاس بيري إلى ليدز يونايتد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق الذي يسعى لاستعادة بريقه محلياً وأوروبياً.





