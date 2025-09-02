الأخبار
فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد

فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد
كرة القدم

2025-09-02 | 10:59
فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد

لم يتمكن البرازيلي أنتوني من حبس دموعه

لم يتمكن البرازيلي أنتوني، من حبس دموعه، بعد تقديمه كلاعب في ريال بيتيس، الذي أعلن بالأمس عن ضمّه بشكل نهائي من مانشستر يونايتد حتى العام 2030، بعد أن لعب له على سبيل الإعارة منذ منتصف الموسم الماضي.
وقال أنتوني أن طول إجراءات التعاقد جعلته يمر بـ"شهر صعب للغاية"، اذ استمرت المفاوضات نحو 40 يوماً قضاها في فندق، وقال "لم أمرّ بمثل هذا الموقف من قبل، بعد رؤية تعاطف جماهير بيتيس، كان الناس ينتظرونني أمام منزلي في الثانية صباحاً، شكراً جزيلاً للجميع".
وتابع "أنا ممتن جداً لمودة الجماهير، إنها بالغة الأهمية بالنسبة لي، لم آتِ من أجل المال، فأنا أُكنّ الكثير من المودة لهذا النادي، الكثير من الحب، وأتطلع بشوقٍ شديدٍ إلى المشاركة في الملعب".
وقال "وصلتُ إلى مانشستر في 14 تموز – يوليو، وقضيتُ أكثر من 40 يوماً في الفندق مع والدي، كان الأمر صعباً، ولكن لأكون صادقاً، مانشستر أصبحت من الماضي بالنسبة لي الآن، أنا في ريال بيتيس، وأركز على كل شيء هنا"".
وختم باكياً "ما حدث في مانشستر، أنا وحدي مَن يعرف ما مررت به، أنا آسف، لقد كان الأمر صعباً للغاية، التدرب منفرداً، لكن هذا جزء من الحياة، كنت أعلم أنه كان عليّ الانتظار لأعيش هذا اليوم، فأنا أكثر يقيناً بأن انضمامي لريال بيتيس هو أفضل قرار اتخذته في حياتي".



فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

أنتوني

ريال بيتيس

مانشستر يونايتد

Aljadeed
