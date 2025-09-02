فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد

😢@antony00 no puede aguantarse las lágrimas al recordar los duros momentos antes de fichar por el Real Betis.



لم يتمكن البرازيلي ، من حبس دموعه، بعد تقديمه كلاعب في ، الذي أعلن بالأمس عن ضمّه بشكل نهائي من حتى العام 2030، بعد أن لعب له على سبيل الإعارة منذ منتصف الموسم الماضي.وقال أنتوني أن طول إجراءات التعاقد جعلته يمر بـ"شهر صعب للغاية"، اذ استمرت المفاوضات نحو 40 يوماً قضاها في فندق، وقال "لم أمرّ بمثل هذا الموقف من قبل، بعد رؤية تعاطف جماهير ، كان الناس ينتظرونني أمام منزلي في الثانية صباحاً، شكراً جزيلاً للجميع".وتابع "أنا ممتن جداً لمودة الجماهير، إنها بالغة الأهمية بالنسبة لي، لم آتِ من أجل المال، فأنا أُكنّ الكثير من المودة لهذا النادي، الكثير من الحب، وأتطلع بشوقٍ شديدٍ إلى المشاركة في الملعب".وقال "وصلتُ إلى في 14 – يوليو، وقضيتُ أكثر من 40 يوماً في الفندق مع والدي، كان الأمر صعباً، ولكن لأكون صادقاً، مانشستر أصبحت من الماضي بالنسبة لي الآن، أنا في بيتيس، وأركز على كل شيء هنا"".وختم باكياً "ما حدث في مانشستر، أنا وحدي مَن يعرف ما مررت به، ، لقد كان الأمر صعباً للغاية، التدرب منفرداً، لكن هذا جزء من الحياة، كنت أعلم أنه كان عليّ الانتظار لأعيش هذا ، فأنا أكثر يقيناً بأن انضمامي لريال بيتيس هو أفضل قرار اتخذته في حياتي".