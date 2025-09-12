فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا

يوم غد السبت، سيشهد ملعب أليانز لحظة تاريخية في ، حين يكون لقاء يوفنتوس - إنتر ميلان الساحة المختارة للظهور الرسمي الأول لتقنية "RefCam"، وهي كاميرا صغيرة تُتيح متابعة المباراة من منظور الحكم .الحكم المكلّف بالمباراة سيضع كاميرا لا يتجاوز وزنها ستة غرامات، مثبتة عند قاعدة الميكروفون، وهي ستمنح صورا غير مسبوقة أثناء عمليات الإحماء، وفي لحظات محددة من اللقاء: للكرات الثابتة، الإعادات المميزة، أو حتى لقطات مباشرة على الشاشات العملاقة في الملعب.إشارة الـ(RefCam) ستدخل ضمن حزمة الإنتاج التلفزيوني الرسمي لـ الدوري ، وستكون متاحة أيضا لتقنية الـ(VAR) كإشارة منفصلة.تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحديث التي تتبناها رابطة الدوري الإيطالي في السنوات ، وقد صرّح لويجي دي سيرفو، المدير التنفيذي للرابطة أن "الهدف هو منح الجماهير تجربة أكثر جاذبية، مع زوايا وصور حصرية".من جانبه، أكّد أنطونيو زابي، رئيس جمعية الإيطاليين، أنّها "مهمة إضافية لحكامنا، ستُسهم في إثراء متعة كرة القدم من خلال زوايا جديدة".وليست هذه الكاميرا ابتكارا غير مسبوق في كرة القدم المحترفة، إذ تم اختبارها في للأندية في حيث لاقت ردود فعل إيجابية من الحكام والجماهير، وقال الحكم الأسطوري بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، أن هذه التقنية "تجاوزت التوقعات".كما ظهرت صور مشابهة في دوريات أوروبية أخرى، وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما التقطت الكاميرا عبر الإعادة الرسمية الهدف الرائع من ركلة حرة الذي سجله دومينيك سوبوسلاي لليفربول في مرمى آرسنال.وبظهورها في تورينو، تسير الكالتشيو على خطى البريميرليغ، لتصبح ثاني بطولة أوروبية كبرى تدمج الـ(RefCam) ضمن الإنتاج الرسمي لمبارياتها.