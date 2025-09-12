الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:07
فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا

سيشهد ملعب أليانز لحظة تاريخية في كرة القدم الإيطالية

يوم غد السبت، سيشهد ملعب أليانز لحظة تاريخية في كرة القدم الإيطالية، حين يكون لقاء يوفنتوس - إنتر ميلان الساحة المختارة للظهور الرسمي الأول لتقنية "RefCam"، وهي كاميرا صغيرة تُتيح متابعة المباراة من منظور الحكم الرئيسي.
الحكم المكلّف بالمباراة سيضع كاميرا لا يتجاوز وزنها ستة غرامات، مثبتة عند قاعدة الميكروفون، وهي ستمنح صورا غير مسبوقة أثناء عمليات الإحماء، وفي لحظات محددة من اللقاء: التحضير للكرات الثابتة، الإعادات المميزة، أو حتى لقطات مباشرة على الشاشات العملاقة في الملعب.
إشارة الـ(RefCam) ستدخل ضمن حزمة الإنتاج التلفزيوني الرسمي لـ الدوري الإيطالي، وستكون متاحة أيضا لتقنية الـ(VAR) كإشارة منفصلة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحديث التي تتبناها رابطة الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، وقد صرّح لويجي دي سيرفو، المدير التنفيذي للرابطة أن "الهدف هو منح الجماهير تجربة أكثر جاذبية، مع زوايا جديدة وصور حصرية".
من جانبه، أكّد أنطونيو زابي، رئيس جمعية الحكام الإيطاليين، أنّها "مهمة إضافية لحكامنا، ستُسهم في إثراء متعة كرة القدم من خلال زوايا جديدة".
وليست هذه الكاميرا ابتكارا غير مسبوق في كرة القدم المحترفة، إذ تم اختبارها في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة حيث لاقت ردود فعل إيجابية من الحكام والجماهير، وقال الحكم الأسطوري بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، أن هذه التقنية "تجاوزت التوقعات".
كما ظهرت صور مشابهة في دوريات أوروبية أخرى، وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما التقطت الكاميرا عبر الإعادة الرسمية الهدف الرائع من ركلة حرة الذي سجله دومينيك سوبوسلاي لليفربول في مرمى آرسنال.
وبظهورها في تورينو، تسير الكالتشيو على خطى البريميرليغ، لتصبح ثاني بطولة أوروبية كبرى تدمج الـ(RefCam) ضمن الإنتاج الرسمي لمبارياتها.


مقالات ذات صلة

زين قطامي تخطف الأنظار بأول ظهور رسمي بعد زفافها من سيليو صعب
2025-08-05

زين قطامي تخطف الأنظار بأول ظهور رسمي بعد زفافها من سيليو صعب

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
2025-09-07

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما

اول ظهور لـ دانييلا رحمة يكشف حملها بطفلها الاول بشكل واضح
2025-09-07

اول ظهور لـ دانييلا رحمة يكشف حملها بطفلها الاول بشكل واضح

اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول
2025-06-25

اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول

فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا

رياضة

كرة القدم

RefCam

الكالتشيو

البريميرليغ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
ريال بيتيس يطلق قميصاً مخصصا للنجم البرازيلي أنتوني

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

اخترنا لك
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025