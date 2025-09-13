إل-غانتي يفضح واندا نارا

كان المغني الأرجنتيني المعروف "إل-غانتي"، بطل المفاجأة المتعلقة بمواطنته عارضة الأزياء ، الزوجة السابقة للاعب .

وكان إيكاردي انفصل عن زوجته ووكيلة أعماله سابقا، بعد اتهامات بخيانته مع زميله السابق في بالدي.

وقال إل-غانتي في مقابلة في أن حاولت شراء حبه بعرض للزواج يشمل حصوله على سيارة فيراري، فيما سبق لها القول إن المغني الشهير هو من تقدم لخطبتها، وهو ما نفاه تماماً.

وأضاف "واندا قالت لي نحن ثنائي رائع لكل من يرانا ويتابعنا، إذا تزوجنا، فسأشتري لك سيارة فيراري، ولم يعجبني هذا الأسلوب، ولا أحب إقناعي بهذه الطريقة، فما يأتي بسهولة يتم التضحية به أيضا بسهولة، وعلاقتنا لم تستمر لأني عدت إلى زوجتي ومرتبط بعائلتي".





