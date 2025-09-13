الأخبار
إل-غانتي يفضح واندا نارا

إل-غانتي يفضح واندا نارا
كرة القدم

2025-09-13 | 02:26
إل-غانتي يفضح واندا نارا

كان المغني الأرجنتيني المعروف باسم "إل-غانتي" بطل المفاجأة

كان المغني الأرجنتيني المعروف باسم "إل-غانتي"، بطل المفاجأة المتعلقة بمواطنته عارضة الأزياء واندا نارا، الزوجة السابقة للاعب غلطة سراي التركي ماورو إيكاردي.
وكان إيكاردي انفصل عن زوجته ووكيلة أعماله سابقا، بعد اتهامات بخيانته مع زميله السابق في إنتر ميلان السنغالي كيتا بالدي.
وقال إل-غانتي في مقابلة في برنامج تلفزيوني أن واندا حاولت شراء حبه بعرض للزواج يشمل حصوله على سيارة فيراري، فيما سبق لها القول إن المغني الشهير هو من تقدم لخطبتها، وهو ما نفاه تماماً.
وأضاف "واندا قالت لي نحن ثنائي رائع لكل من يرانا ويتابعنا، إذا تزوجنا، فسأشتري لك سيارة فيراري، ولم يعجبني هذا الأسلوب، ولا أحب إقناعي بهذه الطريقة، فما يأتي بسهولة يتم التضحية به أيضا بسهولة، وعلاقتنا لم تستمر لأني عدت إلى زوجتي ومرتبط بعائلتي".


