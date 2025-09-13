الأخبار
فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
كرة القدم

2025-09-13 | 02:27
فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

جعلها مستوحاة من نادي ريال مدريد الاسباني

نظَّم برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، حفلة عيد الميلاد الخامس لابنه غونزالو، وجعلها مستوحاة من نادي ريال مدريد الاسباني.
وجاء الحفل بالكامل بديكور يحمل طابع ريال مدريد، وشاركت زوجة كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق، مقطع فيديو من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأهدى فيرنانديز ابنه، وهو من أشد مشجعي ريال مدريد، قميص جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، ذي الرقم 5.




