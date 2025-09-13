الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!
A-
A+

كرة القدم

2025-09-13 | 02:29
لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

مُدرج رسمياً على قائمة "المفقودين" في هولندا

بات اللاعب السويدي غوستاف لايغيربيلكه، 25 عاماً، مدافع سبورتينغ براغا البرتغالي، مُدرجاً رسمياً على قائمة "المفقودين" في هولندا.
واستأجر المدافع الدولي، منزلاً في مدينة إنشيده، حين لعب هناك مع تفينتي في الموسم الماضي، لكنه لم يُسجّل إلغاء إقامته بعد انتقاله، وأدى هذا الخطأ الإداري أدى إلى إدراجه ضمن قائمة الأشخاص الذين اختفت آثارهم. 
وأصدر مجلس مدينة إنشيده قائمة بأسماء الأشخاص المختفين دون أثر، أي الذين تركوا آخر عنوان معروف لهم دون إبلاغ البلدية بانتقالهم التالي، وذكر أنه تم إجراء تحقيق واسع دون التمكن من تحديد مكانه، ما استدعى شطب اسمه من السجلات. 
وسوف يعود اللاعب إلى الأراضي الهولندية مطلع كانون الثاني - يناير المقبل ليلعب مع سبورتينغ براغا مواجهة غو أهد إيغلز في الدوري الأوروبي





مقالات ذات صلة

فليك "أغلق" غرفة الملابس على لاعبي برشلونة
2025-09-06

فليك "أغلق" غرفة الملابس على لاعبي برشلونة

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

حزب الله ردّاً على قرار الحكومة: سنتعامل معه كأنّه غير موجود
2025-08-06

حزب الله ردّاً على قرار الحكومة: سنتعامل معه كأنّه غير موجود

لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات
2025-09-11

لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

رياضة

كرة القدم

غوستاف لايغيربيلكه

سبورتينغ براغا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة
فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
02:33

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

أرجأ نادي برشلونة عودته المنتظرة إلى ملعبه المُجدَّد

02:33

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

أرجأ نادي برشلونة عودته المنتظرة إلى ملعبه المُجدَّد

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة
02:30

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي

02:30

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
02:27

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

جعلها مستوحاة من نادي ريال مدريد الاسباني

02:27

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

جعلها مستوحاة من نادي ريال مدريد الاسباني

اخترنا لك
افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
02:33
بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة
02:30
فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
02:27
إل-غانتي يفضح واندا نارا
02:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025