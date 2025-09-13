لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

مُدرج رسمياً على قائمة "المفقودين" في

بات اللاعب غوستاف لايغيربيلكه، 25 عاماً، مدافع سبورتينغ ، مُدرجاً رسمياً على قائمة "المفقودين" في .

واستأجر ، منزلاً في مدينة إنشيده، حين لعب هناك مع تفينتي في الموسم الماضي، لكنه لم يُسجّل إلغاء إقامته بعد انتقاله، وأدى هذا الخطأ الإداري أدى إلى إدراجه ضمن قائمة الأشخاص الذين اختفت آثارهم.

وأصدر مجلس مدينة إنشيده قائمة بأسماء الأشخاص المختفين دون أثر، أي الذين تركوا آخر عنوان معروف لهم دون إبلاغ البلدية بانتقالهم التالي، وذكر أنه تم إجراء تحقيق واسع دون التمكن من تحديد مكانه، ما استدعى شطب اسمه من السجلات.

يعود اللاعب إلى الأراضي مطلع الثاني - يناير المقبل ليلعب مع سبورتينغ براغا مواجهة غو أهد إيغلز في .











