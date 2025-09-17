الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ

مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ
كرة القدم

2025-09-17 | 00:49
مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ

أثار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل ضجّة واسعة

أثار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل ضجّة واسعة بعدما ظهر مرتدياً ربطة عنق تحمل شعار نادي ليفربول الإنجليزي خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وانتشرت صورته سريعاً على منصّات التواصل.
وخلال شهادته الثلاثاء، تطرّق باتيل إلى جملة من الملفات، من بينها التحقيق في "اغتيال" تشارلي كيرك، وانشغل كثيرون بالتفصيل اللافت على ربطة عنق باتيل، متسائلين عن "المهنية" في اختيارها.
وكان باتيل قد نشر في أبريل منشوراً على "إكس" ظهر فيه بالربطة ذاتها، وعلّق " #YNWA… ليفربول بطل البريميرليغ. ربطة الحظّ لدينا".
وخلال الجلسة الرقابية، دافع باتيل عن قراره النشر الفوري لتحديثات التحقيق، وسأل أعضاء آخرون عمّا يمكن فعله للحد من التهديدات عبر الإنترنت من دون المساس بحرية التعبير.
وتطرّق المدير أيضاً إلى دردشة جماعية "مسرَّبة" على منصة "ديسكورد" قيل إنّ المشتبه به كان جزءاً منها وإنها تضمنت التخطيط لقتل كيرك، غير أنّ المنصّة نفت أن تكون استُخدمت لمناقشة الهجوم مسبقاً.



