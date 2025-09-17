فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها

A symbol that inspires. A generation that dreams. 💗💫 pic.twitter.com/DiKMx5Gyw4 — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) September 4, 2025

أعلن نادي إنتر ميامي عن خطوة تاريخية في برنامج فئاته السنية، إذ ستخوض جميع فرق الأكاديمية موسم 2025-2026 بأطقم تحمل الشخصي لليونيل على .وباتت الأكاديمية بذلك الأولى عالمياً التي تعتمد قمصاناً رسمية موسومة بعلامة النجم الأرجنتيني، وتأتي المبادرة امتداداً لـ"Promise Kit" في الموسم الماضي، حين ارتدت فرق الأكاديمية اللون الوردي نفسه المعتمد لفريق الرجال للمرة الأولى.وستتوافر الأطقم الجديدة بنسختين، القميص باللون الوردي المميز، والبديل باللون الأسود، مع إبراز علامة ميسي التجارية بصورة لافتة، ويمنح هذا التطوير هوية بصرية فريدة لفرق الناشئين تعكس ارتباطها الوثيق بأيقونة النادي.وتسعى إدارة إنتر ميامي عبر إدماج العلامة الشخصية لميسي في هوية الأكاديمية إلى توسيع الاستفادة من حضور الاسطورة بما يتجاوز إسهاماته داخل الملعب.فمنذ قدومه في - يوليو 2023، شهد النادي قفزة كبيرة في الانتشار العالمي والفرص التجارية وجذب المواهب، ما يعزّز مكانة الأكاديمية ويكرّس إرثاً طويل الأمد لعلامة ميسي ضمن مشروع النادي.