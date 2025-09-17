الأخبار
فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها

فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها
كرة القدم

2025-09-17 | 00:50
فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها

أعلن نادي إنتر ميامي عن خطوة تاريخية في برنامج فئاته السنية

أعلن نادي إنتر ميامي عن خطوة تاريخية في برنامج فئاته السنية، إذ ستخوض جميع فرق الأكاديمية موسم 2025-2026 بأطقم تحمل الشعار الشخصي لليونيل ميسي على الصدر.
وباتت الأكاديمية بذلك الأولى عالمياً التي تعتمد قمصاناً رسمية موسومة بعلامة النجم الأرجنتيني، وتأتي المبادرة امتداداً لـ"Promise Kit" في الموسم الماضي، حين ارتدت فرق الأكاديمية اللون الوردي نفسه المعتمد لفريق الرجال للمرة الأولى.
وستتوافر الأطقم الجديدة بنسختين، القميص الرئيسي باللون الوردي المميز، والبديل باللون الأسود، مع إبراز علامة ميسي التجارية بصورة لافتة، ويمنح هذا التطوير هوية بصرية فريدة لفرق الناشئين تعكس ارتباطها الوثيق بأيقونة النادي.
وتسعى إدارة إنتر ميامي عبر إدماج العلامة الشخصية لميسي في هوية الأكاديمية إلى توسيع الاستفادة من حضور الاسطورة بما يتجاوز إسهاماته داخل الملعب.
فمنذ قدومه في تموز - يوليو 2023، شهد النادي قفزة كبيرة في الانتشار العالمي والفرص التجارية وجذب المواهب، ما يعزّز مكانة الأكاديمية ويكرّس إرثاً طويل الأمد لعلامة ميسي ضمن مشروع النادي.





