4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
الجديد
فيديو - أزمة على متن الطائرة تُعطّل سفر موناكو

فيديو - أزمة على متن الطائرة تُعطّل سفر موناكو
كرة القدم

2025-09-18 | 01:34
فيديو - أزمة على متن الطائرة تُعطّل سفر موناكو

عاشت بعثة موناكو الفرنسي حالة من الفوضى

عاشت بعثة موناكو الفرنسي حالة من الفوضى أثناء رحلتها إلى بلجيكا لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعدما تسبّب عطل في نظام التكييف في ارتفاع حاد في درجة الحرارة داخل المقصورة، ما أدّى إلى إلغاء الرحلة.
وبحسب ما تسرّب من مشاهد مصوّرة، اضطر عدد من لاعبي موناكو إلى خلع قمصانهم والبقاء بملابسهم الداخلية اتقاءً للحرارة، قبل أن يُشاهَد بعضهم يغادر الطائرة ويقف على مدرج المطار شبه عارٍ.
وفي نهاية المطاف، تقرّر إلغاء الرحلة وعودة الفريق إلى مقره، وأوضح المدير الفني آدي هوتر أن القرار اتُّخذ حفاظاً على السلامة، ولفت إلى أنّ الفريق سبق أن سافر يوم المباراة نفسها إلى أوكسير السبت الماضي، معبّراً عن ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق انطلاقة إيجابية رغم المستجدات.
وفي سياق منفصل، يواصل الفرنسي بول بوغبا، المنضم صيفاً إلى موناكو بعقد لعامين، انتظار مباراته الأولى مع الفريق لاستكمال جاهزيته البدنية، وهو الذي فسخ عقده مع يوفنتوس في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، رغم تقليص عقوبة الإيقاف لأربع سنوات على خلفية فحصٍ إيجابي لمادة DHEA، ولم يخض اللاعب أي مباراة رسمية منذ أيلول - سبتمبر 2023 حين شارك بديلاً أمام إمبولي، علماً أنّه اكتفى بـ12 ظهوراً دون أهداف مع يوفنتوس منذ عودته الحرة صيف 2022.



مقالات ذات صلة

على متن طائرة خاصة.. ابن إيلي صعب وزوجته يستكملان شهر العسل في موناكو
2025-08-11

على متن طائرة خاصة.. ابن إيلي صعب وزوجته يستكملان شهر العسل في موناكو

كول بالمر: هذا سبب وضع الكمامة على متن الطائرة
2025-06-21

كول بالمر: هذا سبب وضع الكمامة على متن الطائرة

فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو
2025-08-21

فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو

فيديو - الدموع تُرافق توقيع بول بوغبا مع موناكو
2025-06-29

فيديو - الدموع تُرافق توقيع بول بوغبا مع موناكو

