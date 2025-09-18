فيديو - أزمة على متن الطائرة تُعطّل سفر موناكو

Force a eux



L’avion des joueurs de l’as Monaco n’a pas pus décoller à cause d’une panne de climatisation pic.twitter.com/y9bDR4edfg — Rafael (@BertoutRaf68880) September 17, 2025

عاشت بعثة الفرنسي من الفوضى أثناء رحلتها إلى لمواجهة كلوب بروج في ، بعدما تسبّب عطل في نظام التكييف في ارتفاع حاد في درجة الحرارة داخل المقصورة، ما أدّى إلى إلغاء الرحلة.وبحسب ما تسرّب من مشاهد مصوّرة، اضطر عدد من لاعبي موناكو إلى خلع قمصانهم والبقاء بملابسهم الداخلية اتقاءً للحرارة، قبل أن يُشاهَد بعضهم يغادر الطائرة ويقف على مدرج شبه عارٍ.وفي نهاية المطاف، تقرّر إلغاء الرحلة وعودة الفريق إلى مقره، وأوضح آدي هوتر أن القرار اتُّخذ حفاظاً على السلامة، ولفت إلى أنّ الفريق سبق أن سافر يوم المباراة نفسها إلى أوكسير السبت الماضي، معبّراً عن ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق انطلاقة إيجابية رغم المستجدات.وفي سياق منفصل، يواصل ، المنضم صيفاً إلى موناكو بعقد لعامين، انتظار مباراته الأولى مع الفريق لاستكمال جاهزيته البدنية، وهو الذي فسخ عقده مع في تشرين الثاني - ، رغم تقليص عقوبة الإيقاف لأربع سنوات على خلفية فحصٍ إيجابي لمادة DHEA، ولم يخض اللاعب أي مباراة رسمية منذ أيلول - سبتمبر 2023 حين شارك بديلاً أمام إمبولي، علماً أنّه اكتفى بـ12 ظهوراً دون أهداف مع يوفنتوس منذ عودته الحرة صيف 2022.