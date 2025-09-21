فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد

قاد النجم فريقه انتر إلى الفوز (٣-٢) على ضيفه دي سي ، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري .وسجل هدفي الحسم (٦٦ و٨٥) ليتقدم فريقه (٣-١) بعد هدف اول من تمريرة حاسمة صنعها لاليندي (٣٥)، فيما قلص يونايتد النتيجة في الدقيقة (٩٠+٧) بواسطة موريل.ورفع الأسطورة ميسي عدد أهدافه إلى 102 من خارج منطقة الجزاء، دون احتساب الركلات الحرة، وهو أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم بفارق ٣٠ عن أقرب منافس له.ويحتل انتر ميامي في المجموعة الشرقية برصيد ٥٢ نقطة من ٢٨ مباراة، متأخراً بثماني نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، ولكن مع ثلاث مباريات مؤجلة في جعبته.ورفع ميسي رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري، إلى ٢٢ هدفاً، متقدماً بهدف على سام ستوريدج، مهاجم ناشفيل.