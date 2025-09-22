قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء

كان المدرب بطلاً لواحدةً من أغرب لقطات الموسم في ، حصلت على خط التماس في ملعب .

فقد التقطت كاميرات البث بيب وهو يقترب من الحكم الرابع كريغ باوسون ويطبع قبلةً على خده، وذلك قبل دقائق من هدف التعادل المتأخر الذي أنقذ به البديل غابرييل مارتينيلي نقطةً ثمينة لآرسنال أمام .

وكان سيتي قد تقدّم مبكّرا منذ الدقيقة التاسعة عبر الذي أنهى هجمة مرتدّة سريعة بتسديدة زاحفة في شباك ديفيد رايا، وبدا فريق غوارديولا في طريقه لفوز خارج حين وقعت اللقطة المثيرة للجدل.

وأظهرت الصور التلفزيونية صاحب الـ54 عاما وهو يمسك وجه باوسون قبل أن يقترب منه في مشهدٍ بدا كقبلة، ما دفع الحكم إلى الرجوع خطوةً إلى الخلف، فيما انتشرت المقاطع على نطاق واسع عبر منصّات التواصل مصحوبةً بتعليقات ساخرة من المشهد.

ومع دخول الدقائق ، فقد سيتي قبضته على النقاط الثلاث، إذ استثمر مارتينيلي تمريرة بينية من إيبرشي إيزي في الدقيقة 93 ورفع بهدوء فوق جانلويجي دوناروما، لتشتعل احتفالات جماهير أصحاب .







