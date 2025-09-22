الأخبار
قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء

قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء
كرة القدم

2025-09-22 | 00:57
قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء

كان المدرب بيب غوارديولا بطلاً لواحدةً من أغرب لقطات الموسم

كان المدرب بيب غوارديولا بطلاً لواحدةً من أغرب لقطات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حصلت على خط التماس في ملعب الإمارات.
فقد التقطت كاميرات البث بيب وهو يقترب من الحكم الرابع كريغ باوسون ويطبع قبلةً على خده، وذلك قبل دقائق من هدف التعادل المتأخر الذي أنقذ به البديل غابرييل مارتينيلي نقطةً ثمينة لآرسنال أمام مانشستر سيتي.
وكان سيتي قد تقدّم مبكّرا منذ الدقيقة التاسعة عبر إيرلينغ هالاند الذي أنهى هجمة مرتدّة سريعة بتسديدة زاحفة في شباك ديفيد رايا، وبدا فريق غوارديولا في طريقه لفوز خارج الديار حين وقعت اللقطة المثيرة للجدل.
وأظهرت الصور التلفزيونية صاحب الـ54 عاما وهو يمسك وجه باوسون قبل أن يقترب منه في مشهدٍ بدا كقبلة، ما دفع الحكم إلى الرجوع خطوةً إلى الخلف، فيما انتشرت المقاطع على نطاق واسع عبر منصّات التواصل مصحوبةً بتعليقات ساخرة من المشهد.
ومع دخول الدقائق الأخيرة، فقد سيتي قبضته على النقاط الثلاث، إذ استثمر مارتينيلي تمريرة بينية من إيبرشي إيزي في الدقيقة 93 ورفع الكرة بهدوء فوق جانلويجي دوناروما، لتشتعل احتفالات جماهير أصحاب الأرض.



قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

الدوري الإنجليزي الممتاز

