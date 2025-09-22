الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة

فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة
كرة القدم

2025-09-22 | 00:55
فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة

ظهر الفرنسي بول بوجبا وهو يخاطب أنسو فاتي

أشعل مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي الجدل والإعجاب معا، بعدما ظهر الفرنسي بول بوجبا وهو يخاطب أنسو فاتي عقب تسجيل الأخير هدفين في فوز موناكو على ميتز (5–2) في الدوري الفرنسي.
وقال بوجبا "قلت إنّ أنسو سيدخل ويسجّل هدفين"، خاصةً بعد أن سلّط الحساب الرسمي لنادي موناكو الضوء على الواقعة بفيديو مرفقة بعبارة "بوجبا كان يعرف أنّ فاتي سيسجّل".
وجاءت اللقطة عقب مباراة أمس الأحد على ملعب لويس الثاني، حيث دخل فاتي بين الشوطين وسجّل بعد أقل من دقيقة، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 83، ليقود فريقه إلى فوز عريض ويواصل انطلاقته اللافتة بقميص موناكو. 
يُذكر أنّ هذه هي مباراته الثانية تواليا بعد عودته، وقد سبقها هدفٌ سجّله في دوري أبطال أوروبا، ما يعزّز انطباع عودته التدريجية إلى الحسّ التهديفي، ومع هذا النسق التصاعدي، قد يشكّل فاتي "ورقةً رابحة" قبل المونديال إذا واصل استعادة مستواه المعروف.



مقالات ذات صلة

نادين الراسي تمازح ليلى عبد اللطيف بعد تحقق توقعها عن قطر
2025-09-10

نادين الراسي تمازح ليلى عبد اللطيف بعد تحقق توقعها عن قطر

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
2025-09-14

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق

فيديو - وفاة حارس في الملعب بعد تصديه لركلة جزاء
2025-09-05

فيديو - وفاة حارس في الملعب بعد تصديه لركلة جزاء

حقيقة حادثة وفاة الطيار الشراعي عمر سنجر (فيديو)
2025-08-24
Play

حقيقة حادثة وفاة الطيار الشراعي عمر سنجر (فيديو)

فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
01:04

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

01:04

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة
01:02

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

01:02

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو
01:00

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

تفاعل نجوم برشلونة الشباب مع تألق صديقهم

01:00

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

تفاعل نجوم برشلونة الشباب مع تألق صديقهم

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
01:04
كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة
01:02
لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو
01:00
قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء
00:57

