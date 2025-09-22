فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة

أشعل مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي الجدل والإعجاب معا، بعدما ظهر الفرنسي بول
بوجبا وهو يخاطب أنسو فاتي
عقب تسجيل الأخير هدفين في فوز موناكو
على ميتز (5–2) في الدوري الفرنسي.
وقال بوجبا "قلت إنّ أنسو سيدخل ويسجّل هدفين"، خاصةً بعد أن سلّط الحساب الرسمي لنادي موناكو الضوء على الواقعة بفيديو مرفقة بعبارة "بوجبا كان يعرف أنّ فاتي سيسجّل".
وجاءت اللقطة عقب مباراة أمس الأحد على ملعب لويس الثاني
، حيث دخل فاتي بين الشوطين وسجّل بعد أقل من دقيقة، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 83، ليقود فريقه إلى فوز عريض ويواصل انطلاقته اللافتة بقميص موناكو.
يُذكر أنّ هذه هي مباراته الثانية تواليا بعد عودته، وقد سبقها هدفٌ سجّله في دوري أبطال أوروبا
، ما يعزّز انطباع عودته التدريجية إلى الحسّ التهديفي، ومع هذا النسق التصاعدي، قد يشكّل فاتي "ورقةً رابحة" قبل المونديال إذا واصل استعادة مستواه المعروف.