فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة

أشعل مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي الجدل والإعجاب معا، بعدما ظهر بوجبا وهو يخاطب عقب تسجيل الأخير هدفين في فوز على ميتز (5–2) في الدوري الفرنسي.وقال بوجبا "قلت إنّ أنسو سيدخل ويسجّل هدفين"، خاصةً بعد أن سلّط الحساب الرسمي لنادي موناكو الضوء على الواقعة بفيديو مرفقة بعبارة "بوجبا كان يعرف أنّ فاتي سيسجّل".وجاءت اللقطة عقب مباراة أمس الأحد على ، حيث دخل فاتي بين الشوطين وسجّل بعد أقل من دقيقة، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 83، ليقود فريقه إلى فوز عريض ويواصل انطلاقته اللافتة بقميص موناكو.يُذكر أنّ هذه هي مباراته الثانية تواليا بعد عودته، وقد سبقها هدفٌ سجّله في ، ما يعزّز انطباع عودته التدريجية إلى الحسّ التهديفي، ومع هذا النسق التصاعدي، قد يشكّل فاتي "ورقةً رابحة" قبل المونديال إذا واصل استعادة مستواه المعروف.