الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب
A-
A+

كرة القدم

2025-09-27 | 02:13
فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب

في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو فقط

في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو فقط، انضم المهاجم الجزائري منصف بقرار في الميركاتو الصيفي الأخير، من نيويورك سيتي الأميركي الى دينامو زغرب الكرواتي.
وسرعان ما حقق المهاجم الجزائري، صاحب الـ24 عاما، أرقاما رائعة مع فريقه، حيث شارك في ست مباريات سجل فيها خمس أهداف، توزعت على ثلاث مسابقات، هي دوري كرواتيا وكأس كرواتيا والدوري الأوروبي.
ووفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، بلغ معدل منصف التهديفي، هدفا في كل 37 دقيقة، حيث لم يتجاوز وقت لعبه الإجمالي 187 دقيقة، اذ انه شارك أساسيا في مباراة وحيدة، أمام دينامو بريدافاك في كأس كرواتيا، وبقي احتياطيا في 5 أخرى.
ولم يظهر مهاجم سطيف الأسبق مع "محاربي الصحراء" منذ العام الماضي، حيث لعب أمام أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم، وهو لعب للخضر أربع مرات، ويتطلع لتجديد العهد مع منتخب الجزائر سعياً للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2026.




مقالات ذات صلة

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
2025-09-14

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق

فيديو - لينغارد يتألّق في كوريا بهدف عالمي
2025-07-21

فيديو - لينغارد يتألّق في كوريا بهدف عالمي

فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس
2025-08-09

فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس

هندرسون يحتفل بلقبين في ثلاثة أشهر وسار يتألق أمام ليفربول في النهائي
2025-08-11

هندرسون يحتفل بلقبين في ثلاثة أشهر وسار يتألق أمام ليفربول في النهائي

فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب

رياضة

كرة القدم

منصف بقرار

نيويورك سيتي

دينامو زغرب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سكوتي بيبن في ريال مدريد
فنربخشة يعاني رغم رحيل جوزيه مورينيو

اقرأ ايضا في كرة القدم

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
02:19

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

02:19

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
02:18

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

أغلقت المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال مدريد وبلدية مدريد

02:18

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

أغلقت المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال مدريد وبلدية مدريد

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
02:17

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

02:17

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

اخترنا لك
منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
02:19
ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
02:18
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
02:17
ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية
02:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025