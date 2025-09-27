فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب

في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو
فقط، انضم المهاجم الجزائري منصف
بقرار في الميركاتو الصيفي
الأخير، من نيويورك
سيتي الأميركي الى دينامو زغرب الكرواتي.
وسرعان ما حقق المهاجم الجزائري، صاحب الـ24 عاما، أرقاما رائعة مع فريقه، حيث شارك في ست مباريات سجل فيها خمس أهداف، توزعت على ثلاث مسابقات، هي دوري
كرواتيا وكأس كرواتيا والدوري الأوروبي
.
ووفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، بلغ معدل منصف التهديفي، هدفا في كل 37 دقيقة، حيث لم يتجاوز وقت لعبه الإجمالي
187 دقيقة، اذ انه شارك أساسيا في مباراة وحيدة، أمام دينامو بريدافاك في كأس كرواتيا، وبقي احتياطيا في 5 أخرى.
ولم يظهر مهاجم سطيف الأسبق مع "محاربي الصحراء" منذ العام الماضي، حيث لعب أمام أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم
، وهو لعب للخضر أربع مرات، ويتطلع لتجديد العهد
مع منتخب الجزائر سعياً للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا
2025 ونهائيات كأس العالم
2026.