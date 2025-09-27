فيديو – هدّاف عربي يتألق في دينامو زغرب

في صفقة بلغت قيمتها مليون فقط

في صفقة بلغت قيمتها مليون فقط، انضم المهاجم الجزائري بقرار في الميركاتو الأخير، من سيتي الأميركي الى دينامو زغرب الكرواتي.

وسرعان ما حقق المهاجم الجزائري، صاحب الـ24 عاما، أرقاما رائعة مع فريقه، حيث شارك في ست مباريات سجل فيها خمس أهداف، توزعت على ثلاث مسابقات، هي كرواتيا وكأس كرواتيا والدوري .

ووفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، بلغ معدل منصف التهديفي، هدفا في كل 37 دقيقة، حيث لم يتجاوز وقت لعبه 187 دقيقة، اذ انه شارك أساسيا في مباراة وحيدة، أمام دينامو بريدافاك في كأس كرواتيا، وبقي احتياطيا في 5 أخرى.

ولم يظهر مهاجم سطيف الأسبق مع "محاربي الصحراء" منذ العام الماضي، حيث لعب أمام أوغندا ضمن تصفيات ، وهو لعب للخضر أربع مرات، ويتطلع لتجديد مع منتخب الجزائر سعياً للمشاركة في نهائيات كأس أمم 2025 ونهائيات كأس 2026.









