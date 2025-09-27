الأخبار
منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
كرة القدم

2025-09-27 | 02:19
منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

قرر بوروسيا دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الرسالة التي شاركها عقب مقتل الناشط الأميركي تشارلي كيرك في ولاية يوتا.
وكان لاعب الوسط الألماني كتب عبر إنستغرام "يسوع هو الطريق والحق والحياة، الاحتفال بمقتل أب لطفلين وزوج ورجل يدافع عن معتقداته وقيمه بسلام، هو أمر شرير حقاً، ويُظهر كم نحن بحاجة أكثر إلى المسيح، ليمنحنا الله رحمته ويفتح عيوننا وقلوبنا باسم يسوع".
وبحسب ما ذكرت صحيفة بيلد، فقد وجّهت إدارة النادي تنبيهاً إلى اللاعب، وقررت بعد اجتماع أن تُراجع مستقبلاً جميع منشوراته التي لا تتعلق بالشأن الرياضي.
وبعد الجدل الذي أثارته تصريحاته على مواقع التواصل، عاد نميشا في اليوم التالي لتوضيح موقفه قائلا "نيتي كانت التعبير عن تعازيّ لعائلة الضحية ونقل رسالة مفادها أن الكراهية والعنف لن يكونا أبداً الحل، ومن الطبيعي تماماً أن يكون هناك اختلاف في الآراء والمواقف السياسية، فأنا شخصياً أعارض الكثير مما كان يدافع عنه تشارلي كيرك"
وأضاف "لا ننسى أن إنساناً قُتل بوحشية أمام زوجته وطفليه الصغيرين، وأعتقد بصدق أن تقديم التعازي، بعيداً عن السياسة، هو تصرف إنساني لا يجب أن يُدان".



