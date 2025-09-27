منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

قرر بوروسيا دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد التي شاركها عقب مقتل الناشط الأميركي تشارلي كيرك في ولاية يوتا.

وكان لاعب الوسط الألماني كتب عبر "يسوع هو الطريق والحق والحياة، الاحتفال بمقتل أب لطفلين وزوج ورجل يدافع عن معتقداته وقيمه ، هو أمر شرير حقاً، ويُظهر كم نحن بحاجة أكثر إلى المسيح، ليمنحنا رحمته ويفتح عيوننا وقلوبنا يسوع".

وبحسب ما ذكرت صحيفة بيلد، فقد وجّهت إدارة النادي تنبيهاً إلى اللاعب، وقررت بعد اجتماع أن تُراجع مستقبلاً جميع منشوراته التي لا تتعلق بالشأن الرياضي.

وبعد الجدل الذي أثارته تصريحاته على مواقع التواصل، عاد نميشا في التالي لتوضيح موقفه قائلا "نيتي كانت تعازيّ لعائلة ونقل رسالة مفادها أن الكراهية والعنف لن يكونا أبداً الحل، ومن الطبيعي تماماً أن يكون هناك اختلاف في الآراء والمواقف السياسية، فأنا شخصياً أعارض الكثير مما كان يدافع عنه تشارلي كيرك"

وأضاف "لا ننسى أن إنساناً قُتل بوحشية أمام زوجته وطفليه الصغيرين، وأعتقد بصدق أن تقديم التعازي، بعيداً عن السياسة، هو تصرف إنساني لا يجب أن يُدان".







