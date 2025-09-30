الأخبار
ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل

ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل
كرة القدم

2025-09-30 | 01:33
ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل

يسطّر ميكيل ميرينو عاماً استثنائياً في 2025

يسطّر ميكيل ميرينو عاماً استثنائياً في 2025 بعدما بلغ مجموع أهدافه 15: ستة مع منتخب إسبانيا وتسعة بقميص أرسنال عبر مختلف المسابقات.
فقد هزّ لاعب الوسط الشباك بقوّة مع "لا روخا" منذ آذار - مارس، حين خطف هدف التعادل القاتل أمام هولندا في روتردام ضمن دوري الأمم، قبل أن يسجل في نصف النهائي أمام فرنسا، ثم يضيف هدفاً في الفوز على بلغاريا بثلاثية نظيفة، ويوقّع ثلاثيّة تاريخيّة "هاتريك" على تركيا في تصفيات المونديال، رافعاً حصيلته الدولية في العام إلى ستة أهداف.
وعلى صعيد الأندية، تحوّل ميرينو إلى "حلّ هجومي" لدى أرسنال في فترات غياب المهاجمين، فسجّل ثنائية حاسمة أمام ليستر سيتي في شباط - فبراير، وأتبعها برأسيّة الفوز على تشيلسي في آذار - مارس، قبل أن يدوّن اسمه في شباك ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في نيسان- أبريل، ثمّ أدرك التعادل برأسية أمام نيوكاسل قبل يومين، في لقاء حسمه "المدفعجية" بهدف قاتل لاحقاً. 
وبهذا المعدّل، يرسّخ الدولي الإسباني مكانته كأحد أبرز مكاسب أرسنال هذا العام، جامعاً بين الفاعلية الهوائية والحسم في اللحظات الحرجة.



مقالات ذات صلة

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة
2025-09-05

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة

ميكيل أرتيتا يطوّر التواصل بأساليب عسكرية
01:35

ميكيل أرتيتا يطوّر التواصل بأساليب عسكرية

إنتر ميامي بقيادة ميسي يتفوّق على ريال مدريد
2025-07-11

إنتر ميامي بقيادة ميسي يتفوّق على ريال مدريد

فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل
2025-08-31

فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل

