ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل

يسطّر ميكيل ميرينو عاماً استثنائياً في 2025 بعدما بلغ مجموع أهدافه 15: ستة مع منتخب إسبانيا
وتسعة بقميص أرسنال
عبر مختلف المسابقات.
فقد هزّ لاعب الوسط الشباك بقوّة مع "لا روخا" منذ آذار - مارس
، حين خطف هدف التعادل القاتل أمام هولندا
في روتردام ضمن دوري الأمم
، قبل أن يسجل في نصف النهائي أمام فرنسا
، ثم يضيف هدفاً في الفوز على بلغاريا بثلاثية نظيفة، ويوقّع ثلاثيّة تاريخيّة "هاتريك" على تركيا
في تصفيات المونديال، رافعاً حصيلته الدولية في العام إلى ستة أهداف.
وعلى صعيد الأندية، تحوّل ميرينو إلى "حلّ هجومي" لدى أرسنال في فترات غياب المهاجمين، فسجّل ثنائية حاسمة أمام ليستر سيتي في شباط - فبراير، وأتبعها برأسيّة الفوز على تشيلسي
في آذار - مارس، قبل أن يدوّن اسمه في شباك ريال مدريد
في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال
في نيسان- أبريل، ثمّ أدرك التعادل برأسية أمام نيوكاسل قبل يومين، في لقاء حسمه "المدفعجية" بهدف قاتل لاحقاً.
وبهذا المعدّل، يرسّخ الدولي الإسباني مكانته كأحد أبرز مكاسب أرسنال هذا العام، جامعاً بين الفاعلية الهوائية والحسم في اللحظات الحرجة.