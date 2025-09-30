ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل

يسطّر ميكيل ميرينو عاماً استثنائياً في 2025

يسطّر ميكيل ميرينو عاماً استثنائياً في 2025 بعدما بلغ مجموع أهدافه 15: ستة مع منتخب وتسعة بقميص عبر مختلف المسابقات.

فقد هزّ لاعب الوسط الشباك بقوّة مع "لا روخا" منذ آذار - ، حين خطف هدف التعادل القاتل أمام في روتردام ضمن ، قبل أن يسجل في نصف النهائي أمام ، ثم يضيف هدفاً في الفوز على بلغاريا بثلاثية نظيفة، ويوقّع ثلاثيّة تاريخيّة "هاتريك" على في تصفيات المونديال، رافعاً حصيلته الدولية في العام إلى ستة أهداف.

وعلى صعيد الأندية، تحوّل ميرينو إلى "حلّ هجومي" لدى أرسنال في فترات غياب المهاجمين، فسجّل ثنائية حاسمة أمام ليستر سيتي في شباط - فبراير، وأتبعها برأسيّة الفوز على في آذار - مارس، قبل أن يدوّن اسمه في شباك في ذهاب ربع نهائي في نيسان- أبريل، ثمّ أدرك التعادل برأسية أمام نيوكاسل قبل يومين، في لقاء حسمه "المدفعجية" بهدف قاتل لاحقاً.

وبهذا المعدّل، يرسّخ الدولي الإسباني مكانته كأحد أبرز مكاسب أرسنال هذا العام، جامعاً بين الفاعلية الهوائية والحسم في اللحظات الحرجة.







