إتحاد الميني فوتبول كرّم سيّدات المنتخب اللبناني للعبة

منتخب للسيدات أحرز المركز الثالث في بطولة كأس

كرّم اللبناني للميني فوتبول، منتخب للسيدات الذي أحرز المركز الثالث في بطولة كأس للعبة التي أقيمت في إربيل (العراق)، بين 17 و23 أيلول الماضي، وأحرز المنتخب المصري لقبها، وذلك في حفل عشاء حاشد أقامه في مطعم "964" – البترون.

وتحدث رئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول دنش بالمناسبة، فحيّا لاعباته البطلات على الإنجاز المشرّف الذي حقّقنَه في هذا الاستحقاق الرياضي الكبير، وعلى إلتزامهنّ وإنضباطهنّ في التمارين والمباريات، الأمر الذي ساهم في صعودهنّ الى منصّة التتويج بجدارة، واعداً بوقوف الاتحاد الدائم الى جانبهنّ، كما الى جانب باقي المنتخبات الوطنية، من أجل رفع علم لبنان عالياً في جميع المشاركات والآسيوية والعالمية.

كما شكر دنش أعضاء الجهازَين الفنّي والطبّي والبعثة الادارية التي رافقت المنتخب الى إربيل على الجهود الجبّارة التي بذلوها من أجل عكس صورة جميلة ومشرقة عن واقع اللعبة في لبنان وطموحاتها المستقبلية، مثنياً أيضاً على الدور المهمّ الذي يقوم به رجال الصحافة والإعلام الرياضي من أجل إبراز لعبة الميني فوتبول ونشاطاتها المحلية والخارجية.

ثمّ كرّم دنش يحيط به أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد البعثة المشاركة في كأس العالم، فقدّم دروعاً تقديرية تذكارية الى كلّ من رئيس البعثة طوني جونتويان، رئيس لجنة المنتخبات رمال، رئيسة لجنة النسائية هنادي طرابلسي، مدير المنتخب أدهم شومان، المدير الفنّي عمر ياسين، المدرب عبد الرزاق طيبا، المعالج عمر اللبّان، مدرّب حراس المرمى يوسف العايدي، مدرب اللياقة البدنية الألطي، مدرّبة الاعداد الذهني الدكتورة رندلى منصور، واللاعبات ميريام رومانوس، كارول منصور، هديل مشيمش، لطيفة كيلاني، ريم مصطفى، قمر دندل، راكيل نصر، دام السرور سيور، غوين حنا، نانسي تشايليان، مريم شهاب، نور كشلي، ليا دويهي وكريستيان صايغ.

ثمّ وقّعت اللاعبات والجهاز الفني على صورة كبيرة للمنتخب اللبناني للسيّدات، قبل التقاط الصورة التذكارية الجامعة وقطع قالب حلوى بالمناسبة وسط أجواء إحتفالية مميّزة.



