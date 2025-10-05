الأخبار
إتحاد الميني فوتبول كرّم سيّدات المنتخب اللبناني للعبة

إتحاد الميني فوتبول كرّم سيّدات المنتخب اللبناني للعبة
كرة القدم

2025-10-05 | 04:33
إتحاد الميني فوتبول كرّم سيّدات المنتخب اللبناني للعبة

منتخب لبنان للسيدات أحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم

كرّم الاتحاد اللبناني للميني فوتبول، منتخب لبنان للسيدات الذي أحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم للعبة التي أقيمت في إربيل (العراق)، بين 17 و23 أيلول الماضي، وأحرز المنتخب المصري لقبها، وذلك في حفل عشاء حاشد أقامه في مطعم "964" – البترون.
وتحدث رئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول أحمد دنش بالمناسبة، فحيّا لاعباته البطلات على الإنجاز المشرّف الذي حقّقنَه في هذا الاستحقاق الرياضي الكبير، وعلى إلتزامهنّ وإنضباطهنّ في التمارين والمباريات، الأمر الذي ساهم في صعودهنّ الى منصّة التتويج بجدارة، واعداً بوقوف الاتحاد الدائم الى جانبهنّ، كما الى جانب باقي المنتخبات الوطنية، من أجل رفع علم لبنان عالياً في جميع المشاركات العربية والآسيوية والعالمية.
كما شكر دنش أعضاء الجهازَين الفنّي والطبّي والبعثة الادارية التي رافقت المنتخب الى إربيل على الجهود الجبّارة التي بذلوها من أجل عكس صورة جميلة ومشرقة عن واقع اللعبة في لبنان وطموحاتها المستقبلية، مثنياً أيضاً على الدور المهمّ الذي يقوم به رجال الصحافة والإعلام الرياضي من أجل إبراز لعبة الميني فوتبول ونشاطاتها المحلية والخارجية.
ثمّ كرّم دنش يحيط به أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد البعثة المشاركة في كأس العالم، فقدّم دروعاً تقديرية تذكارية الى كلّ من رئيس البعثة طوني جونتويان، رئيس لجنة المنتخبات باسم رمال، رئيسة لجنة الكرة النسائية هنادي طرابلسي، مدير المنتخب أدهم شومان، المدير الفنّي عمر ياسين، المدرب عبد الرزاق طيبا، المعالج عمر اللبّان، مدرّب حراس المرمى يوسف العايدي، مدرب اللياقة البدنية محمد الألطي، مدرّبة الاعداد الذهني الدكتورة رندلى منصور، واللاعبات ميريام رومانوس، كارول منصور، هديل مشيمش، لطيفة كيلاني، ريم مصطفى، قمر دندل، راكيل نصر، دام السرور سيور، غوين حنا، نانسي تشايليان، مريم شهاب، نور كشلي، ليا دويهي وكريستيان صايغ.
ثمّ وقّعت اللاعبات والجهاز الفني على صورة كبيرة للمنتخب اللبناني للسيّدات، قبل التقاط الصورة التذكارية الجامعة وقطع قالب حلوى بالمناسبة وسط أجواء إحتفالية مميّزة.

