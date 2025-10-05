الأخبار
أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم
كرة القدم

2025-10-05 | 05:00
أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

رفع حصيلته إلى 16 مساهمة تهديفية في 10 مباريات

عزّز كيليان مبابي (26 عاما) انطلاقته القوية مع ريال مدريد هذا الموسم، برفع حصيلته إلى 16 مساهمة تهديفية في 10 مباريات (أهداف وتمريرات حاسمة) عبر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وجاءت أحدث البصمات في الفوز (3-1) على فياريال، حيث سجّل الهدف الثالث بعد أن مهد فينيسيوس النتيجة بثنائية. 
وشهدت أوروبا ليلة لافتة للمهاجم الفرنسي في 30 أيلول - سبتمبر، عندما أحرز هاتريك خارج الديار أمام كايرات ألماتي، ليقود ريال لانتصار عريض (5-0) في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، وهذا الفوز جاء بعد أيام من "ديربي" مدريد، وأسهم في تثبيت أرقام مبابي الأوروبية المبكرة مع الفريق. 
وفي الليغا، كانت البداية بتسجيله أمام أوساسونا، وثنائية في أوفييدو، مع مباريات أخرى مؤثرة مثل فياريال وريال سوسيداد، بينما غاب عن التسجيل أمام مايوركا، وهو يتصدر مساهمات ريال محلياً إلى جانب فينيسيوس، مع تأثير واضح على إجمالي أهداف الفريق. 
بهذه الأرقام، يرسّخ مبابي مكانته كقطب هجومي مبكر في مشروع ريال مدريد هذا الموسم، مع استمرار الزخم قبل فترة التوقف الدولي.



أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام
أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023

