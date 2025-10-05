أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

رفع حصيلته إلى 16 مساهمة تهديفية في 10 مباريات

عزّز (26 عاما) انطلاقته القوية مع هذا الموسم، برفع حصيلته إلى 16 مساهمة تهديفية في 10 مباريات (أهداف وتمريرات حاسمة) عبر ودوري أبطال ، وجاءت أحدث البصمات في الفوز (3-1) على فياريال، حيث سجّل الهدف الثالث بعد أن مهد فينيسيوس النتيجة بثنائية.

وشهدت أوروبا ليلة لافتة للمهاجم الفرنسي في 30 أيلول - سبتمبر، عندما أحرز هاتريك خارج أمام كايرات ألماتي، ليقود لانتصار عريض (5-0) في مرحلة الدوري من ، وهذا الفوز جاء بعد أيام من "ديربي" ، وأسهم في تثبيت أرقام مبابي الأوروبية المبكرة مع الفريق.

وفي الليغا، كانت البداية بتسجيله أمام أوساسونا، وثنائية في أوفييدو، مع مباريات أخرى مؤثرة مثل فياريال وريال سوسيداد، بينما غاب عن التسجيل أمام مايوركا، وهو يتصدر مساهمات ريال محلياً إلى جانب فينيسيوس، مع تأثير واضح على إجمالي أهداف الفريق.

بهذه الأرقام، يرسّخ مبابي مكانته كقطب هجومي مبكر في مشروع ريال مدريد هذا الموسم، مع استمرار الزخم قبل فترة التوقف الدولي.







