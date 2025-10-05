برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام

قاد الألماني فريقه للفوز بالثلاثية المحلية

تصدر ، بقيادة مدربه هانزي ، قائمة الأندية الأقل تعرضا للخسارة في ، في العام 2025، حيث قاد الألماني فريقه للفوز بالثلاثية المحلية، حاصداً ألقاب الدوري والكأس والسوبر الإسباني، بالإضافة للتأهل لنصف نهائي .

ووفقاً لمنصة (Goal Zone)، فقد تعرض برشلونة مع فليك للهزيمة أربع مرات فقط في عام 2025، ليتصدر قائمة الأندية الأقل هزيمة منذ بداية العام، وجاء خلفه بايرن ميونيخ الألماني بقيادة فينسنت كومباني،حيث سقط في فخ الهزيمة في خمس مباريات فقط، كان أبرزها في أبطال أوروبا أمام إنتر .

وحل ثالثاً بسبع هزائم، وهو الذي فاز بالثلاثية المحلية، ثم حصد لقب لأول مرة في تاريخه والسوبر ، فيما جاء في المركز الرابع برصيد 11 هزيمة.










