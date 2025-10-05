الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام
A-
A+

كرة القدم

2025-10-05 | 05:02
برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام

قاد الألماني فريقه للفوز بالثلاثية المحلية

تصدر برشلونة الاسباني، بقيادة مدربه هانزي فليك،  قائمة الأندية الأقل تعرضا للخسارة في أوروبا، في العام 2025، حيث قاد الألماني فريقه للفوز بالثلاثية المحلية، حاصداً ألقاب الدوري والكأس والسوبر الإسباني، بالإضافة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لمنصة (Goal Zone)، فقد تعرض برشلونة مع فليك للهزيمة أربع مرات فقط في عام 2025، ليتصدر قائمة الأندية الأقل هزيمة منذ بداية العام، وجاء خلفه بايرن ميونيخ الألماني بقيادة فينسنت كومباني،حيث سقط في فخ الهزيمة في خمس مباريات فقط، كان أبرزها في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.
وحل باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثاً بسبع هزائم، وهو الذي فاز بالثلاثية المحلية، ثم حصد لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه والسوبر الأوروبي، فيما جاء ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 11 هزيمة.




مقالات ذات صلة

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة
2025-08-31

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

القضاء الأميركي يبرّئ كاردي بي من قضية اعتداء مثيرة للجدل
2025-09-04

القضاء الأميركي يبرّئ كاردي بي من قضية اعتداء مثيرة للجدل

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة
2025-09-03

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس
2025-09-01

فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس

برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانزي فليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل
أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

اقرأ ايضا في كرة القدم

اشبيلية يسخر من المطربة الأميركية تايلور سويفت
05:04

اشبيلية يسخر من المطربة الأميركية تايلور سويفت

سخر النادي الإسباني من المطربة الأميركية تايلور سويفت

05:04

اشبيلية يسخر من المطربة الأميركية تايلور سويفت

سخر النادي الإسباني من المطربة الأميركية تايلور سويفت

أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل
05:03

أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل

منذ عودته الى ناديه الأمّ إف سي بازل

05:03

أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل

منذ عودته الى ناديه الأمّ إف سي بازل

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم
05:00

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

رفع حصيلته إلى 16 مساهمة تهديفية في 10 مباريات

05:00

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

رفع حصيلته إلى 16 مساهمة تهديفية في 10 مباريات

اخترنا لك
اشبيلية يسخر من المطربة الأميركية تايلور سويفت
05:04
أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل
05:03
أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم
05:00
أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023
04:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025