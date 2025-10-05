برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام

تصدر برشلونة الاسباني
، بقيادة مدربه هانزي فليك
، قائمة الأندية الأقل تعرضا للخسارة في أوروبا
، في العام 2025، حيث قاد الألماني فريقه للفوز بالثلاثية المحلية، حاصداً ألقاب الدوري والكأس والسوبر الإسباني، بالإضافة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
.
ووفقاً لمنصة (Goal Zone)، فقد تعرض برشلونة مع فليك للهزيمة أربع مرات فقط في عام 2025، ليتصدر قائمة الأندية الأقل هزيمة منذ بداية العام، وجاء خلفه بايرن ميونيخ الألماني بقيادة فينسنت كومباني،حيث سقط في فخ الهزيمة في خمس مباريات فقط، كان أبرزها في دوري
أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي
.
وحل باريس سان جيرمان الفرنسي
ثالثاً بسبع هزائم، وهو الذي فاز بالثلاثية المحلية، ثم حصد لقب دوري الأبطال
لأول مرة في تاريخه والسوبر الأوروبي
، فيما جاء ريال مدريد
في المركز الرابع برصيد 11 هزيمة.