أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023

تكبّد خسارته الثانية توالياً في الدوري الإنجليزي

تكبّد خسارته الثانية توالياً في للمرة الأولى منذ - أبريل 2023، بسقوطه (1-2) أمام في ستامفورد بريدج بهدف قاتل سجّله البرازيلي الشاب إستيفاو في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة، بات بطل البريميرليغ بلا انتصار في آخر خمس زياراتٍ في الدوري إلى "ستامفورد بريدج"، كما مُني بثالث هزيمة على التوالي في جميع المسابقات، وأقرّ مدربه آرني بأنّ فريقه سيطر طويلًا لكنه دفع ثمن الدقائق .

الخسارة جاءت لتُكمِل سلسلة من الضربات القاتلة، فبعد أن خطف ليفربول نقاطاً عديدة بأهدافٍ متأخرة هذا الموسم، خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري في الوقت بدل الضائع، (1-2) أمام بفضل هدف إيدي نكيتياه في الدقيقة 90+7، ثم (1-2) أمام تشلسي بهدف إستيفاو في الدقيقة 90+5. ما كبّد الفريق الصدارة لصالح قبل التوقف الدولي.





