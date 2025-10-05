الأخبار
أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023

أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023
كرة القدم

2025-10-05 | 04:34
أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023

تكبّد ليفربول خسارته الثانية توالياً في الدوري الإنجليزي

تكبّد ليفربول خسارته الثانية توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ نيسان - أبريل 2023، بسقوطه (1-2) أمام تشلسي في ستامفورد بريدج بهدف قاتل سجّله البرازيلي الشاب إستيفاو في الدقيقة 90+5. 
وبهذه النتيجة، بات بطل البريميرليغ بلا انتصار في آخر خمس زياراتٍ في الدوري إلى "ستامفورد بريدج"، كما مُني بثالث هزيمة على التوالي في جميع المسابقات، وأقرّ مدربه آرني سلوت بأنّ فريقه سيطر طويلًا لكنه دفع ثمن الدقائق الأخيرة.
الخسارة جاءت لتُكمِل سلسلة من الضربات القاتلة، فبعد أن خطف ليفربول نقاطاً عديدة بأهدافٍ متأخرة هذا الموسم، خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري في الوقت بدل الضائع، (1-2) أمام كريستال بالاس بفضل هدف إيدي نكيتياه في الدقيقة 90+7، ثم (1-2) أمام تشلسي بهدف إستيفاو في الدقيقة 90+5. ما كبّد الفريق التراجع عن الصدارة لصالح أرسنال قبل التوقف الدولي.


أوّل خسارتين متتاليتين لليفربول منذ 2023

رياضة

كرة القدم

ليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز

