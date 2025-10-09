الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات
A-
A+

كرة القدم

2025-10-09 | 01:03
كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

أوّل لاعب كرة قدم يُدرج على "مؤشّر بلومبرغ للمليارديرات"

أصبح كريستيانو رونالدو أوّل لاعب كرة قدم يُدرج على "مؤشّر بلومبرغ للمليارديرات"، بعد أن قدّرت صافي ثروته بـ1.4 مليار دولار، مستندةً إلى مجمل أرباحه المهنية واستثماراته وصفقات الرعاية.
وتشير التقديرات إلى أنّ قائد منتخب البرتغال (40 عاما) جمع أكثر من 550 مليون دولاراً من عقوده بين 2003 و2023،  قبل أن يوقّع مع النصر السعودي في 2023 بعقدٍ جعله الأعلى أجرا في تاريخ اللعبة، مع راتبٍ وحوافز تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار سنويا دون ضرائب.
وفي حزيران - يونيو 2025، مدّد رونالدو إقامته في الرياض بعقدٍ جديد لعامين تبلغ قيمته التقريبية 400 مليون دولار، ليستمرّ حتّى ما بعد عيد ميلاده الـ42.
وخارج المستطيل الأخضر، أسهمت اتفاقات الرعاية مع علامات عالمية مثل "نايكي" و"أرماني" و"كاسترول" في إضافة نحو 175 مليون دولار إلى ثروته، بينما يواصل تعزيز نفوذه الرقمي بصفته الأكثر متابعةً على نستغرام، وأول شخص يتجاوز المليار متابع مجتمعين عبر فيسبوك وإكس ويوتيوب وإنستغرام.
ميدانيا، يحمل رونالدو أرقاما قياسية في دوري أبطال أوروبا (أهداف وتمريرات حاسمة)، كما يتصدّر قائمة اللاعبين في المباريات والأهداف الدولية، بعد مسيرة امتدت مع سبورتنغ ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.


مقالات ذات صلة

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟
2025-09-12

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها من كريستيانو رونالدو في فينيسيا
2025-09-01

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها من كريستيانو رونالدو في فينيسيا

موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن
2025-08-18

موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية
2025-08-18

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

اقرأ ايضا في كرة القدم

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته
01:09

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

في حدث عائلي تزامن مع مرحلة جديدة في حياتهما

01:09

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

في حدث عائلي تزامن مع مرحلة جديدة في حياتهما

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
01:08

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

احتفل أسطورة كرة القدم السويدية بعيد ميلاده

01:08

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

احتفل أسطورة كرة القدم السويدية بعيد ميلاده

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
00:58

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

تجمع لاعبو "الفراعنة" في الملعب للاحتفال بالتأهل

00:58

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

تجمع لاعبو "الفراعنة" في الملعب للاحتفال بالتأهل

اخترنا لك
ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته
01:09
زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
01:08
فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
00:58
فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا
00:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025