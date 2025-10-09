كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

أوّل لاعب كرة قدم يُدرج على "مؤشّر بلومبرغ للمليارديرات"

أصبح أوّل لاعب كرة قدم يُدرج على "مؤشّر بلومبرغ للمليارديرات"، بعد أن قدّرت ثروته بـ1.4 مليار ، مستندةً إلى مجمل أرباحه المهنية واستثماراته وصفقات الرعاية.

وتشير التقديرات إلى أنّ قائد منتخب البرتغال (40 عاما) جمع أكثر من 550 مليون دولاراً من عقوده بين 2003 و2023، قبل أن يوقّع مع النصر السعودي في 2023 بعقدٍ جعله الأعلى أجرا في تاريخ اللعبة، مع راتبٍ وحوافز تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار سنويا دون ضرائب.

وفي حزيران - يونيو 2025، مدّد رونالدو إقامته في بعقدٍ جديد لعامين تبلغ قيمته التقريبية 400 مليون دولار، ليستمرّ حتّى ما بعد عيد ميلاده الـ42.

وخارج المستطيل الأخضر، أسهمت اتفاقات الرعاية مع علامات عالمية مثل "نايكي" و"أرماني" و"كاسترول" في إضافة نحو 175 مليون دولار إلى ثروته، بينما يواصل تعزيز نفوذه الرقمي بصفته الأكثر متابعةً على نستغرام، وأول شخص يتجاوز المليار متابع مجتمعين عبر وإكس ويوتيوب وإنستغرام.

ميدانيا، يحمل رونالدو أرقاما قياسية في (أهداف وتمريرات حاسمة)، كما يتصدّر قائمة اللاعبين في المباريات والأهداف الدولية، بعد مسيرة امتدت مع سبورتنغ ومانشستر يونايتد وريال ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.





