زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

قبل أيام، وتحديداً في الثالث من تشرين الاول - أكتوبر، احتفل
أسطورة كرة القدم
السويدية زلاتان إبراهيموفيتش
، بعيد ميلاده الرابع والأربعين، بطريقة غير اعتيادية.
فقد أهدى زلاتان نفسه سيارة فيراري تبلغ قيمتها نحو 4.5 ملايين يورو
، وتصل قوة محركها إلى 1200 حصان، وتتجاوز سرعتها القصوى 350 كيلومترا في الساعة.
وكشف زلاتان عن الهدية عبر منصة إكس، حيث كتب "عيد ميلاد سعيد
لزلاتان"، في سرديّة ليست الأولى من نوعهاا، حيث يكرر في كل عام شراء سيارة نادرة في عيد ميلاده.
وذكر مدير التصميم في فيراري فلافيو
مانزوني، أن هذه السيارة تمثل "تحية لعالم الخيال العلمي"، وقد صممت لتبدو مثل مركبة فضائية.