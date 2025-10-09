الأخبار
زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
2025-10-09 | 01:08
زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

احتفل أسطورة كرة القدم السويدية بعيد ميلاده

قبل أيام، وتحديداً في الثالث من تشرين الاول - أكتوبر، احتفل أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، بعيد ميلاده الرابع والأربعين، بطريقة غير اعتيادية.
فقد أهدى زلاتان نفسه سيارة فيراري تبلغ قيمتها نحو 4.5 ملايين يورو، وتصل قوة محركها إلى 1200 حصان، وتتجاوز سرعتها القصوى 350 كيلومترا في الساعة.
وكشف زلاتان عن الهدية عبر منصة إكس، حيث كتب "عيد ميلاد سعيد لزلاتان"، في سرديّة ليست الأولى من نوعهاا، حيث يكرر في كل عام شراء سيارة نادرة في عيد ميلاده.
وذكر مدير التصميم في فيراري فلافيو مانزوني، أن هذه السيارة تمثل "تحية لعالم الخيال العلمي"، وقد صممت لتبدو مثل مركبة فضائية.




مقالات ذات صلة

سانا: سوريا توقع اتفاقية مع موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ
2025-07-13

سانا: سوريا توقع اتفاقية مع موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
2025-09-27

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو
2025-08-16

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

ماكرون:فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو لمساعدة لبنان
2025-07-25

ماكرون:فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو لمساعدة لبنان

رياضة

كرة القدم

زلاتان إبراهيموفيتش

فيراري

