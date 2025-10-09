زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

أسطورة السويدية بعيد ميلاده

قبل أيام، وتحديداً في الثالث من تشرين الاول - أكتوبر، أسطورة السويدية ، بعيد ميلاده الرابع والأربعين، بطريقة غير اعتيادية.

فقد أهدى زلاتان نفسه سيارة فيراري تبلغ قيمتها نحو 4.5 ملايين ، وتصل قوة محركها إلى 1200 حصان، وتتجاوز سرعتها القصوى 350 كيلومترا في الساعة.

وكشف زلاتان عن الهدية عبر منصة إكس، حيث كتب " لزلاتان"، في سرديّة ليست الأولى من نوعهاا، حيث يكرر في كل عام شراء سيارة نادرة في عيد ميلاده.

وذكر مدير التصميم في فيراري مانزوني، أن هذه السيارة تمثل "تحية لعالم الخيال العلمي"، وقد صممت لتبدو مثل مركبة فضائية.









