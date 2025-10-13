فيديو - جديد مواهب لاماسيا في برشلونة

الأخبار
كرة القدم

2025-10-13 | 01:14
اكتشاف جديد في نادي برشلونة الإسباني

اكتشاف جديد في نادي برشلونة الإسباني، مدرسة المواهب الواعدة، والحديث هو عن إبريما تونكارا، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، ويتمتع بسرعة كبيرة، وأصبح أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في أكاديمية لاماسيا.
فقد خطف تونكارا، المولود في غامبيا والذي يحمل الجنسية الإسبانية، الأنظار مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما خلال فترة التوقف الدولي، حين سجل 3 أهداف وصنع هدفاً في أول مباراتين له معه ضمن تصفيات بطولة أوروبا للناشئين.
ويلعب تونكارا في برشلونة مع فريق الشباب "جوفينيل أ"، أي تحت 19 عاماً، وهو أصغر من أغلب زملائه بثلاث أو أربع سنوات، وقد خاض ثلاث مباريات في الدوري وسجل هدفاً، وشارك في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان تونكارا وصل الى إسبانيا في العام 2017، حيث لفت أنظار كشافي برشلونة بمهاراته الاستثنائية، ومراوغاته السريعة ولمساته الأنيقة وثقته العالية في التعامل مع الكرة، فجرى ضمّه مباشرة الى الأكاديمية.



فيديو - اقتحم الملعب للاحتفال فسقط عليه عمود المرمى
حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً

فيديو - اقتحم الملعب للاحتفال فسقط عليه عمود المرمى
01:15

فيديو - اقتحم الملعب للاحتفال فسقط عليه عمود المرمى

سقط عمود المرمى على المشجع وأوقعه أرضاً

01:15

فيديو - اقتحم الملعب للاحتفال فسقط عليه عمود المرمى

سقط عمود المرمى على المشجع وأوقعه أرضاً

حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً
01:13

حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً

مشاهدة مباراة من على ارتفاع 50 مترا

01:13

حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً

مشاهدة مباراة من على ارتفاع 50 مترا

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ
02:33

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة مانشستر يونايتد إطلاق مشروعها التجاري الخاص

02:33

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة مانشستر يونايتد إطلاق مشروعها التجاري الخاص

