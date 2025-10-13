فيديو - جديد مواهب لاماسيا في برشلونة

GOOOOOOLAZO! Incredible goal by Ebrima Tunkara assisted by Michal Zuk. 3 goals and 1 assist for Ebrima in the last 2 games. 2-0 pic.twitter.com/g4hHUE1k2A — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) October 11, 2025

اكتشاف جديد في نادي ، مدرسة المواهب الواعدة، والحديث هو عن إبريما تونكارا، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، ويتمتع بسرعة كبيرة، وأصبح أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في لاماسيا.فقد خطف تونكارا، المولود في غامبيا والذي يحمل الجنسية ، الأنظار مع منتخب تحت 17 عاما خلال فترة التوقف الدولي، حين سجل 3 أهداف وصنع هدفاً في أول مباراتين له معه ضمن تصفيات بطولة للناشئين.ويلعب تونكارا في مع فريق "جوفينيل أ"، أي تحت 19 عاماً، وهو أصغر من أغلب زملائه بثلاث أو أربع سنوات، وقد خاض ثلاث مباريات في الدوري وسجل هدفاً، وشارك في للشباب أمام .وكان تونكارا وصل الى إسبانيا في العام 2017، حيث لفت أنظار كشافي برشلونة بمهاراته الاستثنائية، ومراوغاته السريعة ولمساته الأنيقة وثقته العالية في التعامل مع ، فجرى ضمّه مباشرة الى الأكاديمية.