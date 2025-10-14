لويس سواريز: هدّاف لا يشيخ

دوّن هدفه رقم 600 في مسيرته

فجر الأحد، دوّن هدفه رقم 600 في مسيرته، بعدما سجّل في فوز (4-0) على ضمن الدوري الأميركي، مؤكداً استمرار قدرته التهديفية الاستثنائية حتى في موسمه التاسع عشر في الملاعب.

ويكشف التوزيع التفصيلي لأهدافه عبر الأندية والمنتخب عن مسار مذهل: 198، 111، 82، 34، غريميو 29، ناسيونال 20، غرونينغن 15، وإنتر 42، إضافةً إلى 69 هدفاً بقميص أوروغواي التي أنهى معها مسيرته الدولية العام الماضي بوصفه الهدّاف التاريخي

بهذا الرقم، رسّخ "البيستوليرو" مكانته بين أبرز قنّاصي العصر الحديث، إذ جمع 600 هدف عبر تسع محطات احترافية، وواصل الإضافة مع ميامي حيث بلغ رصيده 42 هدفاً في 82 مباراة حتى مواجهة أتلانتا.

ويعكس هذا المسار مزيجاً من الفاعلية داخل الصندوق والعمل الجماعي الذي ميّزه في أياكس وليفربول، قبل قفزته الكبرى في برشلونة ثم تتويجه بلقب مع أتلتيكو .. إنجازٌ بأختام متعددة، لكن عنوانه واحد: هدّاف لا يشيخ.









