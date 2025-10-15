الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كأس ميسي&quot; للشباب .. حدث عالمي في ميامي
A-
A+

كرة القدم

2025-10-15 | 01:24
"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

إطلاق بطولة شبابية جديدة تحت مسمّى "MESSI CUP"

أعلن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إطلاق بطولة شبابية جديدة تحت مسمّى "MESSI CUP"، على أن تُقام نسختها الأولى في ميامي خلال الفترة من 9 إلى 14 كانون الأوّل - ديسمبر 2025، بمشاركة فرق تحت 16 عاماً من ثمانية أندية عالمية.
وهذه الاندية هي إنتر ميامي، برشلونة، مانشستر سيتي، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، ريفر بليت، ونيويلز أولد بويز، وستُقام 18 مباراة على مدى ستة أيام بين ملعب تشايس الخاص بإنتر ميامي ومرافقه التدريبيّة. 
وتأتي البطولة ضمن مبادرات شركة ميسي للإنتاج "525  روزاريو"، بهدف إبراز المواهب الواعدة وتوفير منصة تنافسية عالية المستوى للأكاديميات الرائدة حول العالم، مع برنامج مرافق من أنشطة ثقافية ومجتمعية موازية.
ويحمل اختيار الأندية طابعا رمزيا لمسيرة ميسي، إذ تجمع أندية مثّلت محطات مؤثرة في مسيرته أو في تكوينه المبكّر، إلى جانب حضور قوي لأكاديميات أوروبية وأمريكية جنوبية معروفة بجودة لاعبيها.
كما يعتمد نظام البطولة على دور مجموعات يعقبه أدوار إقصائية حتى النهائي، وفي ما يتعلّق بالحضور الجماهيري، أفادت تغطيات إعلامية بأن تذاكر الدخول تبدأ من 120 دولارا. 
وبهذه الخطوة، يوسّع ميسي حضوره خارج المستطيل الأخضر عبر حدث شبابي يتطلّع لأن يصبح محطّة سنويّة لصناعة نجوم المستقبل.



مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات
2025-08-28

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات

فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد
2025-09-21

فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد

فيديو - ميسي قاد انتر ميامي للثأر من سياتل
2025-09-17

فيديو - ميسي قاد انتر ميامي للثأر من سياتل

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى فوز جديد
2025-08-17

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى فوز جديد

"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

برشلونة

مانشستر سيتي

تشيلسي

أتلتيكو مدريد

إنتر ميلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال
فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة

اقرأ ايضا في كرة القدم

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين
01:33

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين

بعدما سحق منتخب النرويج ضيفه منتخب الكيان الاسرائيلي

01:33

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين

بعدما سحق منتخب النرويج ضيفه منتخب الكيان الاسرائيلي

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
01:27

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

"الرأس الأخضر" ثاني أقل الدول سكانيا تتأهل إلى كأس العالم

01:27

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

"الرأس الأخضر" ثاني أقل الدول سكانيا تتأهل إلى كأس العالم

هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال
01:25

هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 28 منتخبا

01:25

هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 28 منتخبا

اخترنا لك
صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين
01:33
فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
01:27
هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال
01:25
فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة
01:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025