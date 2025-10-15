"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

إطلاق بطولة شبابية تحت مسمّى "MESSI CUP"

أعلن النجم إطلاق بطولة شبابية تحت مسمّى "MESSI CUP"، على أن تُقام نسختها الأولى في ميامي خلال الفترة من 9 إلى 14 الأوّل - ديسمبر 2025، بمشاركة فرق تحت 16 عاماً من ثمانية أندية عالمية.

وهذه الاندية هي ميامي، ، ، تشيلسي، أتلتيكو ، إنتر ، ريفر بليت، ونيويلز أولد بويز، وستُقام 18 مباراة على مدى ستة أيام بين ملعب تشايس الخاص بإنتر ميامي ومرافقه التدريبيّة.

وتأتي البطولة ضمن مبادرات شركة للإنتاج "525 روزاريو"، بهدف إبراز المواهب الواعدة وتوفير منصة تنافسية عالية المستوى للأكاديميات الرائدة حول ، مع برنامج مرافق من أنشطة ثقافية ومجتمعية موازية.

ويحمل اختيار الأندية طابعا رمزيا لمسيرة ميسي، إذ تجمع أندية مثّلت محطات مؤثرة في مسيرته أو في تكوينه المبكّر، إلى جانب حضور قوي لأكاديميات أوروبية وأمريكية جنوبية معروفة بجودة لاعبيها.

كما يعتمد نظام البطولة على دور مجموعات يعقبه أدوار إقصائية حتى النهائي، وفي ما يتعلّق بالحضور الجماهيري، أفادت تغطيات إعلامية بأن تذاكر الدخول تبدأ من 120 دولارا.

وبهذه الخطوة، يوسّع ميسي حضوره خارج المستطيل الأخضر عبر حدث شبابي يتطلّع لأن يصبح محطّة سنويّة لصناعة نجوم .







