4 آب "الحقيقة الضائعة"
هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال

هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال
كرة القدم

2025-10-15 | 01:25
هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 28 منتخبا

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 28 منتخبا بعد مستجدات التصفيات القارية، إذ حسـمت إنجلترا بطاقتها الأوروبية بفوز كبير (5-0) على لاتفيا.
كما ضمِنَ منتخب قطر ومنتخب السعودية التأهل من المسار الآسيوي، ليلتحقا بقائمةٍ تضم منتخبات من كل الاتحادات القارية.
وتستكمل القارات المتبقية منافساتها خلال الأسابيع المقبلة لحسم المقاعد المباشرة والبطاقات الفاصلة عبر الملحقات القارية والدولية، قبل انطلاق نسخة موسّعة تضم 48 منتخبا للمرة الأولى، وتضم قائمة المتأهلين حتّى الآن:
⦁    الدول المستضيفة (3): الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
⦁    آسيا (8): أستراليا، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، الأردن، قطر والسعودية.
⦁    أميركا الجنوبية (6): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي وأوروغواي.
⦁    إفريقيا (9): مصر، الجزائر، المغرب، تونس، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال وكوت ديفوار.
⦁    أوروبا (1): إنجلترا.
⦁    الأوقيانوس (1): نيوزيلندا.
في أوروبا، ما زالت بطاقاتٌ مباشرة عديدة قيد الحسم، تليها ملحقات قارية لتحديد بقية المتأهلين الأوروبيين، أمّا في آسيا وإفريقيا، فتُستكمَل الأدوار الحاسمة والملحقات خلال المواعيد الدولية المقبلة.



مقالات ذات صلة

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
01:27

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق
2025-10-14

من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
2025-10-09

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين
2025-09-22

منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال

رياضة

كرة القدم

كأس العالم

منتخب قطر

منتخب السعودية

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين
01:33

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين

بعدما سحق منتخب النرويج ضيفه منتخب الكيان الاسرائيلي

01:33

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين

بعدما سحق منتخب النرويج ضيفه منتخب الكيان الاسرائيلي

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
01:27

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

"الرأس الأخضر" ثاني أقل الدول سكانيا تتأهل إلى كأس العالم

01:27

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

"الرأس الأخضر" ثاني أقل الدول سكانيا تتأهل إلى كأس العالم

"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي
01:24

"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

إطلاق بطولة شبابية جديدة تحت مسمّى "MESSI CUP"

01:24

"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي

إطلاق بطولة شبابية جديدة تحت مسمّى "MESSI CUP"

صورة - عثمان يشكر هالاند بصورة وقلب .. وعلم فلسطين
01:33
فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
01:27
"كأس ميسي" للشباب .. حدث عالمي في ميامي
01:24
فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة
01:22

