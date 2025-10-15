هذه هي المنتخبات الـ28 المتأهلة الى المونديال

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات 2026 إلى 28 منتخبا بعد مستجدات التصفيات القارية، إذ حسـمت إنجلترا بطاقتها الأوروبية بفوز كبير (5-0) على لاتفيا.

كما ضمِنَ منتخب قطر ومنتخب التأهل من المسار الآسيوي، ليلتحقا بقائمةٍ تضم منتخبات من كل الاتحادات القارية.

وتستكمل القارات المتبقية منافساتها خلال الأسابيع المقبلة لحسم المقاعد المباشرة والبطاقات الفاصلة عبر الملحقات القارية والدولية، قبل انطلاق نسخة موسّعة تضم 48 منتخبا للمرة الأولى، وتضم قائمة المتأهلين حتّى الآن:

⦁ الدول المستضيفة (3): وكندا والمكسيك.

⦁ آسيا (8): أستراليا، ، اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، ، قطر والسعودية.

⦁ أميركا الجنوبية (6): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي وأوروغواي.

⦁ إفريقيا (9): مصر، الجزائر، المغرب، تونس، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال وكوت ديفوار.

⦁ (1): إنجلترا.

⦁ الأوقيانوس (1): نيوزيلندا.

في أوروبا، ما زالت بطاقاتٌ مباشرة عديدة قيد الحسم، تليها ملحقات قارية لتحديد بقية المتأهلين ، أمّا في آسيا وإفريقيا، فتُستكمَل الأدوار الحاسمة والملحقات خلال المواعيد الدولية المقبلة.







