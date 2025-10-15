الأخبار
فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة

فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة
كرة القدم

2025-10-15 | 01:22
فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة

أحداث مؤسفة عقب صافرة النهاية

شهدت مباراة منتخب قطر ومنتخب الإمارات، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، أحداثا مؤسفة عقب صافرة النهاية، إذ اندلعت مناوشات بين بعض الجماهير الإماراتية وعدد من لاعبي منتخب قطر.
وبحسب تغطيات ميدانية، أُلقيت زجاجات وأكواب بلاستيكية من المدرج المخصص لجماهير الإمارات بعد هدفي قطر، ثمّ حاول بعض المشجعين اجتياز السور والنزول إلى أرضيّة الملعب قبل أن تتدخّل عناصر الأمن وتعيد النظام.
وحسم المنتخب القطري اللقاء (2-1)، وتأهل رسميا للمرة الثانية إلى كأس العالم، وتصاعد التوتر عقب احتفالات لاعبي قطر قرب المدرّج الإماراتي، ما أثار غضبا في مدرّج الضيوف وأدى إلى رشق المقذوفات ونزول أفراد محدودين إلى الميدان قبل السيطرة على الموقف.



