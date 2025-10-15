فيديو - اشتباكات بعد قمّة الدوحة

Big celebrations at Jassim bin Hamad Stadium as beat the UAE to book their spot. Goals from the experienced Boualem Khoukhi & Pedro Miguel. Both assists from Akram Afif. Sebastián Soria made his first appearance for Qatar since 2017! pic.twitter.com/4FxUSUs7w4 — El Gharbawy (@Gharbawy) October 14, 2025 The moment #Qatar went ahead, a decisive 49th-minute header that broke the deadlock and set them on course for a crucial 2-1 victory over the #UAE. Players fell to the ground in #celebration, surrounded by cheers from the crowd that echoed throughout the stadium pic.twitter.com/dt1UF0jea8 — Doha News (@dohanews) October 14, 2025 Qatar beat UAE 2-1 in Doha, and qualified for the 2026 World Cup. But both goals saw Emirati fans riot… pic.twitter.com/yYV9gJgG6k — James Montague (@JamesPiotr) October 14, 2025

شهدت مباراة منتخب قطر ومنتخب ، على ملعب في ، أحداثا مؤسفة عقب صافرة النهاية، إذ اندلعت مناوشات بين بعض الجماهير وعدد من لاعبي منتخب قطر.وبحسب تغطيات ميدانية، أُلقيت زجاجات وأكواب بلاستيكية من المدرج المخصص لجماهير الإمارات بعد هدفي قطر، ثمّ حاول بعض المشجعين اجتياز السور والنزول إلى أرضيّة الملعب قبل أن تتدخّل عناصر الأمن وتعيد النظام.وحسم المنتخب اللقاء (2-1)، وتأهل رسميا للمرة الثانية إلى ، وتصاعد التوتر عقب احتفالات لاعبي قطر قرب المدرّج ، ما أثار غضبا في مدرّج الضيوف وأدى إلى رشق المقذوفات ونزول أفراد محدودين إلى قبل السيطرة على الموقف.