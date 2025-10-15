الأخبار
فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
كرة القدم

2025-10-15 | 01:27
فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

"الرأس الأخضر" ثاني أقل الدول سكانيا تتأهل إلى كأس العالم

باتت "الرأس الأخضر" ثاني أقل الدول من حيث التعداد السكاني، ينجح منتخبها في التأهل إلى كأس العالم عبر التاريخ، وذلك بعدما حسم صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات قارة أفريقيا برصيد 23 نقطة وبفرق أربع نقاط عن الكاميرون التي حلت وصيفة.
ويصل التعداد السكاني لدولة الرأس الأخضر إلى نحو 525 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان أيسلندا التي تأهلت لكأس العالم في نسخة روسيا 2018 نحو 350 ألف نسمة فقط.
وكان تعداد باراغواي عندما شارك منتخبها في نسخة كأس العالم الأولى سنة 1930 في أوروغواي، لا يتجاوز مليون نسمة، وهي ستظهر في كأس العالم 2026 للمرة التاسعة في تاريخها، حيث يصل تعدادها السكاني حاليا إلى نحو 6 ملايين و413 ألف نسمة.
وتأهل منتخب ترينداد وتوباغو إلى مونديال ألمانيا 2006 بتعداد سكاني بلغ مليون و300 ألف نسمة، فيما لعب منتخب أيرلندا الشمالية 3 مرات في كأس العالم في نسخ 1958 و1982 و1986، وكان عدد سكانه مليون و400 ألف نسمة في مونديال السويد.



