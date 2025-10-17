الأخبار
عقد ونصف من الأهداف: رونالدو يتخطّى الـ50 سنويّاً

كرة القدم

2025-10-17 | 01:40
عقد ونصف من الأهداف: رونالدو يتخطّى الـ50 سنويّاً

بلغ البرتغالي ذروته في النصف الأول من العقد الماضي

ذكرت تقارير إحصائية أنّ كريستيانو رونالدو يحافظ، منذ عام 2010، على معدّل يزيد عن 50 هدفًا في كلّ عام عند احتساب أهدافه مع الأندية والمنتخب معًا.
فقد بلغ البرتغالي ذروته في النصف الأول من العقد الماضي مع ريال مدريد، متجاوزًا حاجز الستين في أكثر من موسم، قبل أن يواصل إنتاجه التهديفي مع يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد، ويستعيد وتيرة مرتفعة في تجربته الحالية مع النصر السعودي.
ويعزو محلّلون هذا الثبات إلى مزيج من الاحترافية البدنية والقدرة على إعادة تعريف أدواره داخل منطقة الجزاء، إلى جانب كفاءته في تنفيذ ركلات الجزاء والثبات في المباريات الكبيرة.
كما أسهمت مشاركات رونالدو الدولية المستمرة مع منتخب البرتغال في رفد حصيلته السنوية، سواء في التصفيات أو البطولات القارية.
ورغم تغيّر المنافسات والمدارس التكتيكية عبر خمسة دوريات كبرى وتجربته في الشرق الأوسط، يواصل صاحب الكرة الذهبية خمس مرات تأثيره المباشر على سباق الألقاب الفردية والجماعية.
أمّا الحفاظ على متوسط يفوق 50 هدفًا سنويًّا لأكثر من عقد، فهو يُعدّ مؤشرًا نادرًا على الاستمرارية في قمة كرة القدم الحديثة.


عقد ونصف من الأهداف: رونالدو يتخطّى الـ50 سنويّاً

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

