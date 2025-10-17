الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي
A-
A+

كرة القدم

2025-10-17 | 01:42
فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي

أعلنت مجلة فوربس قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلًا لعام 2025

أعلنت مجلة فوربس قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلًا لعام 2025، حيث جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عامًا) في الصدارة بفارق كبير، بإجمالي 280 مليون دولار، بينها 230 مليونًا من الدخل الرياضي و50 مليونًا من النشاطات الدعائية. 
وحلّ الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عامًا) ثانيًا بـ 130 مليون دولار (60 داخل الملعب و70 خارجه)، فيما جاء الفرنسي كريم بنزيمة (37 عامًا) ثالثًا بـ104 ملايين (100 داخل الملعب و4 خارجه).
واحتل الفرنسي كيليان مبابي (26 عامًا) المركز الرابع بـ95 مليون دولار (70 داخل الملعب و25 خارجه)، ثم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عامًا) خامسًا بـ80 مليونًا (60 داخل الملعب و20 خارجه). 
وتقدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عامًا) سادسًا بـ60 مليونًا، يليه المصري محمد صلاح (33 عامًا) سابعًا بـ55 مليونًا، والسنغالي ساديو ماني (33 عامًا) ثامنًا بـ54 مليونًا.
وفي المراكز الأخيرة من العشرة الأوائل جاء جود بيلينغهام (22 عامًا) تاسعًا بـ44 مليون دولار (29 داخل الملعب و15 خارجه)، فيما دخل لامين يامال (18 عامًا) القائمة عاشرًا بـ43 مليونًا (33 داخل الملعب و10 خارجه)، ليصبح أصغر الأسماء حضورًا هذا العام. 
وتظهر الأرقام هيمنة نجوم الدوري السعودي ومواقع التواصل والعقود الإعلانية على خريطة الدخل في كرة القدم الحديثة.


مقالات ذات صلة

رقم قياسي جديد لمرفأ بيروت
2025-10-08

رقم قياسي جديد لمرفأ بيروت

مستوى قياسي جديد للذهب!
2025-09-23

مستوى قياسي جديد للذهب!

مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية
2025-08-07

مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية
2025-09-27

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد
عقد ونصف من الأهداف: رونالدو يتخطّى الـ50 سنويّاً

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليا

01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليا

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
01:47

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

01:47

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

اخترنا لك
فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49
قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
01:47
تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد
01:46
تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
01:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025