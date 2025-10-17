فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي

أعلنت مجلة فوربس قائمة أعلى لاعبي دخلًا لعام 2025، حيث جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عامًا) في الصدارة بفارق كبير، بإجمالي 280 مليون ، بينها 230 مليونًا من الدخل الرياضي و50 مليونًا من النشاطات الدعائية.

وحلّ الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عامًا) ثانيًا بـ 130 مليون دولار (60 داخل الملعب و70 خارجه)، فيما جاء الفرنسي بنزيمة (37 عامًا) ثالثًا بـ104 ملايين (100 داخل الملعب و4 خارجه).

واحتل الفرنسي كيليان مبابي (26 عامًا) المركز الرابع بـ95 مليون دولار (70 داخل الملعب و25 خارجه)، ثم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عامًا) خامسًا بـ80 مليونًا (60 داخل الملعب و20 خارجه).

وتقدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عامًا) سادسًا بـ60 مليونًا، يليه المصري صلاح (33 عامًا) سابعًا بـ55 مليونًا، والسنغالي ساديو ماني (33 عامًا) ثامنًا بـ54 مليونًا.

وفي المراكز من العشرة الأوائل جاء جود بيلينغهام (22 عامًا) تاسعًا بـ44 مليون دولار (29 داخل الملعب و15 خارجه)، فيما دخل لامين يامال (18 عامًا) القائمة عاشرًا بـ43 مليونًا (33 داخل الملعب و10 خارجه)، ليصبح أصغر الأسماء حضورًا هذا العام.

وتظهر الأرقام هيمنة نجوم الدوري السعودي ومواقع التواصل والعقود الإعلانية على خريطة الدخل في كرة القدم الحديثة.






