تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد

ذكرت تقارير أنّ يمضي في إعداد خطة لتغيير جذري في هيكل الملكية، يتضمّن، وللمرة الأولى في تاريخ النادي، طرح حصص أمام مستثمرين خارجيين.

ويرى الرئيس فلورنتينو بيريث أن فتح الباب لرؤوس الأموال الخاصة سيعزّز القدرة التنافسية للنادي في مواجهة الأندية المدعومة حكوميًا، مع الحفاظ على طموحاته الرياضية والمالية.

وبحسب المصادر نفسها، سيعرض بيريث تفاصيل المقترح في الجمعية العموميّة المقبلة للنادي، والمتوقّع عقدها الشهر المقبل.

وتشير المعطيات إلى دراسة أكثر من صيغة قانونيّة، بينها فصل الأذرع التجارية في كيانٍ استثماري يمكن إدخال شركاء فيه، مع إبقاء تحت مظلّة الأعضاء المالكين (السوسيوس)، وأيّ تغيير من هذا النوع سيحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية والامتثال للأطر التنظيمية في .

ويُعدّ واحدًا من الأندية القليلة التي احتفظت بهيكل "الملكية الجماهيرية" عبر العقود، ما يجعل الخطوة المقترحة، إن أُقِرّت، تحوّلًا تاريخيًا في نموذج .

