الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد
A-
A+

كرة القدم

2025-10-17 | 01:46
تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد

ذكرت تقارير أنّ ريال مدريد يمضي في إعداد خطة لتغيير جذري في هيكل الملكية، يتضمّن، وللمرة الأولى في تاريخ النادي، طرح حصص أمام مستثمرين خارجيين.
ويرى الرئيس فلورنتينو بيريث أن فتح الباب لرؤوس الأموال الخاصة سيعزّز القدرة التنافسية للنادي في مواجهة الأندية المدعومة حكوميًا، مع الحفاظ على طموحاته الرياضية والمالية.
وبحسب المصادر نفسها، سيعرض بيريث تفاصيل المقترح في الجمعية العموميّة المقبلة للنادي، والمتوقّع عقدها الشهر المقبل.
وتشير المعطيات إلى دراسة أكثر من صيغة قانونيّة، بينها فصل الأذرع التجارية في كيانٍ استثماري يمكن إدخال شركاء فيه، مع إبقاء النادي الرياضي تحت مظلّة الأعضاء المالكين (السوسيوس)، وأيّ تغيير من هذا النوع سيحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية والامتثال للأطر التنظيمية في إسبانيا.
ويُعدّ ريال مدريد واحدًا من الأندية الإسبانية القليلة التي احتفظت بهيكل "الملكية الجماهيرية" عبر العقود، ما يجعل الخطوة المقترحة، إن أُقِرّت، تحوّلًا تاريخيًا في نموذج إدارة النادي.
وينتظر أن تتكشّف ملامح الخطة خلال الأسابيع المقبلة، مع تركيز الإدارة على موازنة جاذبية الاستثمار الخارجي مع حماية هوية "الميرينغي" ودوره الريادي داخل الملعب وخارجه.



مقالات ذات صلة

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
2025-07-26

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو
2025-10-14

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب
2025-09-29

ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب

تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فلورنتينو بيريث

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليا

01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليا

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
01:47

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

01:47

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
01:45

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

يعمل نادي برشلونة على تنظيم حفل تكريم كبير لليونيل ميسي

01:45

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

يعمل نادي برشلونة على تنظيم حفل تكريم كبير لليونيل ميسي

اخترنا لك
فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49
قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
01:47
تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
01:45
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد
01:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025