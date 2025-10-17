قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

أظهر قرار قضائي في وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة (اختلاس) وتزويرٍ محاسبي في صفقة تعاقد برشلونة مع عام 2019، بعد أن خلُص القاضي إلى أنّ النادي دفع 15 مليون لأتلتيكو لثنيِه عن التقدّم بشكوى تتعلّق بالتفاوض مع اللاعب وهو تحت عقد، مع إخفاء هذا المبلغ في صورة اتفاقٍ لـ"الكَشْف عن المواهب".

وتضيف التقارير أنّ ملف أُدرج ضمن القضيّة الأوسع التي تطال إدارة السابقة بشأن العمولات والمدفوعات خلال صفقات عدّة، على أن تُعرض الوقائع أمام لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وكانت علاقة برشلونة بأتلتيكو قد توتّرت صيف 2019 على خلفيّة توقيت المفاوضات مع اللاعب، قبل أن تستكمل الصفقة لاحقًا مقابل الشرط الجزائي، أمّا التطوّر الحالي فيعيد فتح حول شفافية المعاملات الماليّة في النادي خلال تلك الفترة، مع التأكيد أنّ القرار لا يُعدّ حكمًا بالإدانة بل خطوة إجرائيّة تمهّد لمسارٍ قضائي قد يشمل استدعاءات وشهادات .







