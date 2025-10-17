تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

يعمل جوان لابورتا، رئيس ، على تنظيم حفل تكريم كبير لليونيل في الملعب الجديد للنادي، على أن يُقام أواخر صيف 2026 عند اكتمال السعة الكاملة للمدرجات البالغة نحو 104 ألف متفرّج.

وبحسب ما تسرّب من خطط النادي، فإن الهدف هو تقديم احتفالية غير مسبوقة تتناسب مع إرث الهدّاف التاريخي لبرشلونة.

وتبحث الإدارة في الشكل الأمثل للفعالية، مع طرح صيغ متعدّدة قيد الدراسة، بينها مباراة استعراضيّة واحتفال رسمي بحضور رموز النادي وجماهيره، على أن يتوافق الموعد مع جدول الموسم وارتباطات اللاعب الحالية.

ويطمح إلى أن يكون هذا "الأكبر في تاريخ التكريمات الرياضية"، تأكيدًا على المكانة الاستثنائية التي يحظى بها ميسي لدى البلاوغرانا.

يُذكر أنّ ميسي رحل عن برشلونة في 2021 قبل أن ينتقل إلى ، فيما يواصل النادي مشروع تحديث ملعبه وتهيئته لاستقبال الجماهير بالسعة القصوى في 2026.

وإذا اكتملت التحضيرات كما هو مخطّط، فسيكون جمهور برشلونة على موعد مع ليلة استثنائية تُحتفى فيها أيقونة النادي على نحوٍ غير مسبوق.







