الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تكريم تاريخي لميسي في &quot;كامب نو&quot; الجديد
A-
A+

كرة القدم

2025-10-17 | 01:45
تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

يعمل نادي برشلونة على تنظيم حفل تكريم كبير لليونيل ميسي

يعمل جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على تنظيم حفل تكريم كبير لليونيل ميسي في الملعب الجديد للنادي، على أن يُقام أواخر صيف 2026 عند اكتمال السعة الكاملة للمدرجات البالغة نحو 104 ألف متفرّج.
وبحسب ما تسرّب من خطط النادي، فإن الهدف هو تقديم احتفالية غير مسبوقة تتناسب مع إرث الهدّاف التاريخي لبرشلونة.
وتبحث الإدارة في الشكل الأمثل للفعالية، مع طرح صيغ متعدّدة قيد الدراسة، بينها مباراة استعراضيّة واحتفال رسمي بحضور رموز النادي وجماهيره، على أن يتوافق الموعد مع جدول الموسم وارتباطات اللاعب الحالية.
ويطمح برشلونة إلى أن يكون هذا الحدث "الأكبر في تاريخ التكريمات الرياضية"، تأكيدًا على المكانة الاستثنائية التي يحظى بها ميسي لدى أنصار البلاوغرانا.
يُذكر أنّ ميسي رحل عن برشلونة في 2021 قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي، فيما يواصل النادي مشروع تحديث ملعبه وتهيئته لاستقبال الجماهير بالسعة القصوى في 2026.
وإذا اكتملت التحضيرات كما هو مخطّط، فسيكون جمهور برشلونة على موعد مع ليلة استثنائية تُحتفى فيها أيقونة النادي على نحوٍ غير مسبوق.



مقالات ذات صلة

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
2025-09-13

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

تقنية SIS Grass تصل إلى ملعب كامب نو
2025-09-02

تقنية SIS Grass تصل إلى ملعب كامب نو

مراد خلال تكريم العشائر العربية: لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية
2025-09-08

مراد خلال تكريم العشائر العربية: لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية

هل نحن أمام فضيحة معايير في الكامب نو؟
2025-10-14

هل نحن أمام فضيحة معايير في الكامب نو؟

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليا

01:49

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليا

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
01:47

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

01:47

قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان

وجود أدلّة على جريمتي إدارةٍ غير أمينة وتزويرٍ محاسبي

اخترنا لك
فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
01:49
قاضٍ كتالوني: شبهات اختلاس وتلاعب محاسبي في صفقة غريزمان
01:47
تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد
01:46
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد
01:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025