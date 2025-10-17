فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

واصل ريال مدريد
شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليًا، بعدما حلّت العلامة الألمانية
بديلاً لـ"أودي"، حيث تسلّم لاعبو الفريق سياراتهم الرسمية للموسم الجديد مع باقة واسعة
من الطرازات الكهربائية والهجينة عالية الأداء.
وبحسب التقارير، كان مدرّب الفريق تشابي
ألونسو أوّل من اختار سيّارته، ففضّل السيدان الفاخرة i7 بسعر يبدأ من نحو 145 ألف دولار
، بقوّة 544 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 150 ميلًا/ساعة.
وهذا الخيار، سرعان ما أصبح الأكثر شعبيّة داخل غرفة الملابس، إذ حذا حذوه كلٌّ من إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي
، أردا
غولر، أنطونيو روديغر، كارّيراس، إندريك وآسينسيو.
أمّا الخيار الثاني من حيث الإقبال فكان الـXM عالية الأداء، إذ تصل نسخة القمّة إلى قرابة 215 ألف دولار وتولد 748 حصانًا مع تسارع 0–60 ميلاً/ساعة في 3.8 ثوانٍ.
هذا الطراز استهوى تيبو كورتوا وجود بيلينغهام ورودريغو وهايسن وإبراهيم دياز وفيرلان مندي.
وتنوّعت الخيارات لدى آخرين: ماستانتوانو اتجه إلى i4 (نحو 55 ألف دولار/340 حصانًا)، بينما فضّل ترينت ألكسندر-أرنولد وأوريلين تشواميني كامافينغا طراز الـiX (نحو 90 ألف دولار/قرابة 550 حصانًا)، كما اختار غونزالو سيارة i5 (نحو 77 ألف دولار/340 حصانًا)، في حين انتقى أندري لونين الـM5 (نحو 165 ألف دولار/727 حصانًا).