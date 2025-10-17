فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

🤩 With Real style. Watch how our players got their new cars for this season thanks to @BMWEspana! pic.twitter.com/tFDKd1MZBc — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 16, 2025

واصل شراكته مع "بي إم دبليو" للعام الرابع تواليًا، بعدما حلّت العلامة بديلاً لـ"أودي"، حيث تسلّم لاعبو الفريق سياراتهم الرسمية للموسم الجديد مع باقة من الطرازات الكهربائية والهجينة عالية الأداء.وبحسب التقارير، كان مدرّب الفريق ألونسو أوّل من اختار سيّارته، ففضّل السيدان الفاخرة i7 بسعر يبدأ من نحو 145 ألف ، بقوّة 544 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 150 ميلًا/ساعة.وهذا الخيار، سرعان ما أصبح الأكثر شعبيّة داخل غرفة الملابس، إذ حذا حذوه كلٌّ من إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فينيسيوس جونيور، ، غولر، أنطونيو روديغر، كارّيراس، إندريك وآسينسيو.أمّا الخيار الثاني من حيث الإقبال فكان الـXM عالية الأداء، إذ تصل نسخة القمّة إلى قرابة 215 ألف دولار وتولد 748 حصانًا مع تسارع 0–60 ميلاً/ساعة في 3.8 ثوانٍ.هذا الطراز استهوى تيبو كورتوا وجود بيلينغهام ورودريغو وهايسن وإبراهيم دياز وفيرلان مندي.وتنوّعت الخيارات لدى آخرين: ماستانتوانو اتجه إلى i4 (نحو 55 ألف دولار/340 حصانًا)، بينما فضّل ترينت ألكسندر-أرنولد وأوريلين تشواميني كامافينغا طراز الـiX (نحو 90 ألف دولار/قرابة 550 حصانًا)، كما اختار غونزالو سيارة i5 (نحو 77 ألف دولار/340 حصانًا)، في حين انتقى أندري لونين الـM5 (نحو 165 ألف دولار/727 حصانًا).