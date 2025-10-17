منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

تأهل منتخب الى نهائيات للناشئات تحت 17 عاماً، التي تقام العام المقبل في ، بمشاركة 26 منتخباً، وذلك للمرة الاولى في تاريخ المسابقة.

وتقام النسخة العاشرة من البطولة بمشاركة 12 منتخباً، أي بزيادة أربع منتخبات عن النسخ الأربع السابقة، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول فقط من كل مجموعة في التصفيات، إلى النهائيات في الصين عام 2026.

وحققت ناشئات لبنان فوزاً هاماً على (2-0) في المباراة التي جرت على استاد بن جلوي في مدينة الخبر .

وتصدر منتخب لبنان المجموعة برصيد سبع نقاط جمعها من الفوز على (9-0) والتعادل مع السعودية (2-2) والفوز على إيران (2-0).