منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

تأهل منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، التي تقام العام المقبل في الصين، بمشاركة 26 منتخباً، وذلك للمرة الاولى في تاريخ المسابقة.
وتقام النسخة العاشرة من البطولة بمشاركة 12 منتخباً، أي بزيادة أربع منتخبات عن النسخ الأربع السابقة، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول فقط من كل مجموعة في التصفيات، إلى النهائيات في الصين عام 2026.
وحققت ناشئات لبنان فوزاً هاماً على إيران (2-0) في المباراة التي جرت على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية.
وتصدر منتخب لبنان المجموعة برصيد سبع نقاط جمعها من الفوز على الكويت (9-0) والتعادل مع السعودية (2-2) والفوز على إيران (2-0).