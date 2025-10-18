لن تنالوا توقيع لامين يامال بسهولة بعد الآن!!

قرر التوقّف عن توقيع القمصان للجمهور

يبدو أن ، قرر التوقّف عن توقيع القمصان للجمهور، تمهيداً لاتفاقٍ تسويقي لبيع مقتنيات ممهورة بتوقيعه عبر منصة متخصّصة.

ويتلقى مهاجم الشاب عروضاً تجارية متزايدة، فقام بإبلاغ الجهة التي تدير عقوده الإعلانية بضرورة التوقّف عن التواقيع العشوائية، حفاظًا على ندرة التوقيع وقيمته التسويقية.

وبحسب المصادر نفسها، يواصل يامال التقاط الصور مع الجماهير، فيما يتولّى النادي التفاوض للحصول على حصّة محدّدة من التواقيع لتلبية التزاماته الرسمية، وتشمل الحزمة التجارية المرتقبة قمصانًا وأحذيةً ومنتجاتٍ متنوعة موقّعة، على أن تُطرح عبر موقعٍ يختص ببيع مقتنيات .

الاتفاق لم يُوقَّع بعد، لكن الطرفين يرغبان في إتمامه قريبا، وتشير إلى أنّ تسويق توقيعات النجوم ممارسة شائعة في السوق الأميركية، ولا سيّما في ، مع الاستشهاد بتجربة .

وفي برشلونة، جرى التعامل مع الخطوة بقدرٍ من الاعتياد، إدراكا لـ"ظاهرة لامين" وفي ظلّ اعتزاز النادي بانتمائه وتجديده عقده مؤخرا، بعدما التحق بأكاديميته منذ كان في الثانية عشرة من عمره.





