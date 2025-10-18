الأخبار
كرة القدم

2025-10-18 | 03:10
لن تنالوا توقيع لامين يامال بسهولة بعد الآن!!

قرر التوقّف عن توقيع القمصان للجمهور

يبدو أن لامين يامال، قرر التوقّف عن توقيع القمصان للجمهور، تمهيداً لاتفاقٍ تسويقي لبيع مقتنيات ممهورة بتوقيعه عبر منصة متخصّصة. 
ويتلقى مهاجم برشلونة الشاب عروضاً تجارية متزايدة، فقام بإبلاغ الجهة التي تدير عقوده الإعلانية بضرورة التوقّف عن التواقيع العشوائية، حفاظًا على ندرة التوقيع وقيمته التسويقية.
وبحسب المصادر نفسها، يواصل يامال التقاط الصور مع الجماهير، فيما يتولّى النادي التفاوض للحصول على حصّة محدّدة من التواقيع لتلبية التزاماته الرسمية، وتشمل الحزمة التجارية المرتقبة قمصانًا وأحذيةً ومنتجاتٍ متنوعة موقّعة، على أن تُطرح عبر موقعٍ يختص ببيع مقتنيات نجوم الرياضة.
الاتفاق لم يُوقَّع بعد، لكن الطرفين يرغبان في إتمامه قريبا، وتشير إدارة النادي إلى أنّ تسويق توقيعات النجوم ممارسة شائعة في السوق الأميركية، ولا سيّما في دوري كرة السلة، مع الاستشهاد بتجربة ليبرون جيمس.
وفي برشلونة، جرى التعامل مع الخطوة بقدرٍ من الاعتياد، إدراكا لـ"ظاهرة لامين" وفي ظلّ اعتزاز النادي بانتمائه وتجديده عقده مؤخرا، بعدما التحق بأكاديميته منذ كان في الثانية عشرة من عمره.


