موسمٌ خرافيّ حتى الآن لبايرن ميونيخ بقيادة كومباني

يبدو ان يعيش احد افضل مواسمه المحلية، كما يبدو انه انسجم تماماً مع مدربه البلجيكي فنسنت كومباني.

فقد فاز على شتوتغارت في المباراة لنيل (٢-١) مفتتحاً الموسم، بأفضل طريقة، ثم دخل البوندسليغا وأوروبا بسلسلة من الانتصارات لم تتوقف بعد.

فاز بايرن توالياً (٦-٠) على لايبزيغ، و(٣-٢) على فيهين فايسبادن، وبالنتيجة نفسها على اوغسبورغ، و(٥-٠) على هامبورغ، و(٣-١) على في ابطال ، و(٤-١) على هوفنهايم، و(٤-٠) على فيردربريمن، و(٥-١) على بافوس في ، و(٣-٠) على فرانكفورت، واخيراً (٢-١) بالامس على .

في الحصيلة، لم يخسر بايرن او يتعادل في ١١ مباراة، وهو ما يؤشر إلى موسم كبير لكتيبة المدرب البلجيكي.







