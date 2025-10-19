موسمٌ خرافيّ حتى الآن لبايرن ميونيخ بقيادة كومباني

يبدو ان بايرن ميونيخ
يعيش احد افضل مواسمه المحلية، كما يبدو انه انسجم تماماً مع مدربه البلجيكي فنسنت كومباني.
فقد فاز بايرن
على شتوتغارت في المباراة لنيل كأس السوبر
(٢-١) مفتتحاً الموسم، بأفضل طريقة، ثم دخل البوندسليغا وأوروبا بسلسلة من الانتصارات لم تتوقف بعد.
فاز بايرن توالياً (٦-٠) على لايبزيغ، و(٣-٢) على فيهين فايسبادن، وبالنتيجة نفسها على اوغسبورغ، و(٥-٠) على هامبورغ، و(٣-١) على تشيلسي
في دوري
ابطال اوروبا
، و(٤-١) على هوفنهايم، و(٤-٠) على فيردربريمن، و(٥-١) على بافوس القبرصي
في دوري الأبطال
، و(٣-٠) على فرانكفورت، واخيراً (٢-١) بالامس على بروسيا دورتموند
.
في الحصيلة، لم يخسر بايرن او يتعادل في ١١ مباراة، وهو ما يؤشر إلى موسم كبير لكتيبة المدرب البلجيكي.