4 آب "الحقيقة الضائعة"
العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية

كرة القدم

2025-10-19 | 04:37
العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية

يختتم بمباراة النهائي الكبرى في السادس من كانون الأول - ديسمبر المقبل

مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم، بات الوقت مناسباً للتعرّف على نظام الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي لكرة القدم  (MLS Cup Playoffs 2025) التي تختتم بمباراة النهائي الكبرى في السادس من كانون الأول - ديسمبر المقبل.
اختتمت منافسات الموسم المنتظم يوم أمس السبت، بعد أن خاض كل من الأندية الثلاثون 34 مباراة لكل فريق، حيث تأهل 14 نادياً مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، هم أصحاب المراكز السبعة الأولى من كل منطقة (الشرقية والغربية).
أما الثامن والتاسع في كل منطقة (4 أندية)، فيخوضون مباريات الملحق لنيل (Wild Card) تحديد المتأهلين (2) الأخيرين.

جدول مواعيد الأدوار الإقصائية:
•    الملحق: الأربعاء 22 تشرين الأول – أكتوبر.
•    الدور الاقصائي الأول (فوزان في ثلاث مباريات): من الجمعة 24 تشرين الأول – أكتوبر حتى الأحد 9 تشرين الثاني – نوفمبر.
•    نصف نهائي المنطقتين: ذهاب وإياب يومي السبت والأحد 22 و23 تشرين الثاني – نوفمبر.
•    نهائي المنطقتين: ذهاب وإياب يومي السبت والأحد 29 و30 تشرين الثاني – نوفمبر.
•    النهائي الكبير: مباراة واحدة يوم السبت 6 كانون الأول – ديسمبر، وتُمنح أفضلية استضافة النهائي للفريق الذي يملك السجل الأفضل في الموسم المنتظم بين طرفي المباراة النهائية.

جدول مباريات الدور الإقصائي الأول:
•    سان دييغو × يحدد فجر الأربعاء
•    مينيسوتا × سياتل 
•    لوس أنجلوس إف سي × أوستن
•    فانكوفر × دالاس
•    فيلادلفيا × يحدد فجر الأربعاء
•    شارلوت × نيويورك سيتي
•    انتر ميامي × شانفيل
•    سينسيناتي × كولومبوس كرو

العد العكسي بدأ.. و"السلبية" تحكم المشهد! (نداء الوطن)
2025-07-22

العد العكسي بدأ.. و"السلبية" تحكم المشهد! (نداء الوطن)

البطريرك الراعي بدأ جولة جنوبية عند الشريط الحدودي: الحرب ضد كل البشر ولا تجلب سوى الدمار
2025-08-10

البطريرك الراعي بدأ جولة جنوبية عند الشريط الحدودي: الحرب ضد كل البشر ولا تجلب سوى الدمار

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
08:38

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين

