فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة

فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة
كرة القدم

2025-10-20 | 00:30
فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة

توج منتخب المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة

توج منتخب المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، بفضل الفوز المستحق على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو، عاصمة تشيلي.
وجاء الهدف الأول من تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها ياسر زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي أرسل كرة عرضية تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه في الشباك. 
وأصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بلقب كأس العالم للشباب، وثاني دولة إفريقية بعد غانا، التي توجت به في العام 2009، وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.
ومنذ فوز البرازيل عليها في نهائي نسخة المكسيك 1983، نجحت الأرجنتين في التغلب على كل من البرازيل وأوروغواي وغانا ونيجيريا والتشيك لتظفر بلقب كأس العالم تحت 20 سنة في جميع النهائيات التي خاضتها، ليكون المنتخب المغربي أول فريق منذ 42 عاما يتمكن من هزيمتها.




مقالات ذات صلة

هل يتوج شباب برشلونة بكأس الانتركونتيننتال تحت 20 عاما أمام فلامنغو؟
2025-08-23

هل يتوج شباب برشلونة بكأس الانتركونتيننتال تحت 20 عاما أمام فلامنغو؟

إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح
2025-08-20

إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً
2025-09-18

فيديو - رئيس الجمهورية استقبل منتخب لبنان مهنئاً على تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاماً

فيديو - فلامنغو بطل كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 عاما للمرة الثانية توالياً
2025-08-24

فيديو - فلامنغو بطل كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 عاما للمرة الثانية توالياً

فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة

رياضة

كرة القدم

منتخب المغرب

كأس العالم تحت 20 سنة

منتخب الأرجنتين

ياسر زابيري

