فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة

توج منتخب بلقب تحت 20 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، بفضل الفوز المستحق على منتخب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو برادانوس في ، عاصمة تشيلي.وجاء الهدف الأول من تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها ياسر زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي أرسل كرة عرضية تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه في الشباك.وأصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بلقب كأس للشباب، وثاني دولة إفريقية بعد ، التي توجت به في العام 2009، وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.ومنذ فوز عليها في نهائي نسخة 1983، نجحت الأرجنتين في التغلب على كل من البرازيل وأوروغواي وغانا ونيجيريا والتشيك لتظفر بلقب كأس العالم تحت 20 سنة في جميع النهائيات التي خاضتها، ليكون المنتخب أول فريق منذ 42 عاما يتمكن من هزيمتها.