فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة

توج منتخب المغرب
بلقب كأس العالم
تحت 20 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، بفضل الفوز المستحق على منتخب الأرجنتين
بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز
برادانوس في سانتياغو
، عاصمة تشيلي.
وجاء الهدف الأول من تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها ياسر زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى قادها عثمان ماعما، الذي أرسل كرة عرضية تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه في الشباك.
وأصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بلقب كأس العالم
للشباب، وثاني دولة إفريقية بعد غانا
، التي توجت به في العام 2009، وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.
ومنذ فوز البرازيل
عليها في نهائي نسخة المكسيك
1983، نجحت الأرجنتين في التغلب على كل من البرازيل وأوروغواي وغانا ونيجيريا والتشيك لتظفر بلقب كأس العالم تحت 20 سنة في جميع النهائيات التي خاضتها، ليكون المنتخب المغربي
أول فريق منذ 42 عاما يتمكن من هزيمتها.