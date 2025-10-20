سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً

أعلن إطلاق مشروع مطاعمه العالمي "CAN BARÇA"

أعلن إطلاق مشروع مطاعمه العالمي "CAN BARÇA"، في خطوة توسّع العلامة تجاريًا وتمنح الجماهير تجربة "طعام" بلمسة كتالونية.

ويستهدف المشروع افتتاح أكثر من 10 فروع خلال السنوات الثلاث الأولى، مع إعطاء الأولوية لأسواق أميركا وآسيا بوصفهما محطات رئيسيّة للتوسّع.

وتضمّ كل منشأة قسما للخدمة السريعة (بيتزا وبرغر وغيرها)، على أن يستند الامتياز إلى ترخيص عالمي لاستخدام حقوق الصورة والهويّة البصرية للنادي لإنشاء سلسلة متكاملة.

ويتيح الإطار افتتاح الفروع خلال فترة أوّليّة مدّتها خمس سنوات، تتبعها صلاحيّة إضافيّة قدرها عشر سنوات مخصّصة لاسترداد التجاري لكل منشأة.

وباعتبارها ميزة تفاضليّة، ستحتوي جميع المطاعم على متجر رسمي للنادي مدمج داخل المطعم، لبيع البضائع الأصلية إلى جانب منتجات علامة (CAN BARÇA) الخاصة.

كما سيشارك أساطير النادي في حفلات افتتاح الفروع الجديدة، مع توظيف مقتنيات تاريخية في الديكور المستوحى من هوية ، وتوفير قمصان موقّعة لاستخدامها في الأنشطة الترويجية.

وعلى صعيد العوائد، يحصل النادي على حقوق ملكية بنسبة 6% من إجمالي مبيعات الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى نسبٍ متدرّجة من البضائع (8.5-10%) للمنتجات الرسمية بحسب حجم المبيعات، و(10.5-12.5%) لمنتجات المطاعم نفسها.





