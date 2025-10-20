الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً

سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً
كرة القدم

2025-10-20 | 01:30
سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً

أعلن نادي برشلونة إطلاق مشروع مطاعمه العالمي "CAN BARÇA"

أعلن نادي برشلونة إطلاق مشروع مطاعمه العالمي "CAN BARÇA"، في خطوة توسّع ذراع العلامة تجاريًا وتمنح الجماهير تجربة "طعام" بلمسة كتالونية.
ويستهدف المشروع افتتاح أكثر من 10 فروع خلال السنوات الثلاث الأولى، مع إعطاء الأولوية لأسواق أميركا وآسيا بوصفهما محطات رئيسيّة للتوسّع.
وتضمّ كل منشأة قسما للخدمة السريعة (بيتزا وبرغر وغيرها)، على أن يستند الامتياز إلى ترخيص عالمي لاستخدام حقوق الصورة والهويّة البصرية للنادي لإنشاء سلسلة متكاملة.
ويتيح الإطار الزمني افتتاح الفروع خلال فترة أوّليّة مدّتها خمس سنوات، تتبعها صلاحيّة إضافيّة قدرها عشر سنوات مخصّصة لاسترداد رأس المال التجاري لكل منشأة.
وباعتبارها ميزة تفاضليّة، ستحتوي جميع المطاعم  على متجر رسمي للنادي مدمج داخل المطعم، لبيع البضائع الأصلية إلى جانب منتجات علامة (CAN BARÇA) الخاصة.
كما سيشارك أساطير النادي في حفلات افتتاح الفروع الجديدة، مع توظيف مقتنيات تاريخية في الديكور المستوحى من هوية برشلونة، وتوفير قمصان موقّعة لاستخدامها في الأنشطة الترويجية.
وعلى صعيد العوائد، يحصل النادي على حقوق ملكية بنسبة 6% من إجمالي مبيعات الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى نسبٍ متدرّجة من البضائع (8.5-10%) للمنتجات الرسمية بحسب حجم المبيعات، و(10.5-12.5%) لمنتجات المطاعم نفسها.


انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد
2025-09-25

انطلاق مسلسل "وتقابل حبيب" على شاشة الجديد

زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو
2025-10-06

زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو

وسائل إعلام أميركية: 3 قتلى و11 جريحاً من جراء إطلاق نار في مطعم في بروكلين
2025-08-17

وسائل إعلام أميركية: 3 قتلى و11 جريحاً من جراء إطلاق نار في مطعم في بروكلين

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
01:28

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين

01:28

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية
01:25

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

بعد ساعات من فوز آرسنال على فولهام

01:25

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

بعد ساعات من فوز آرسنال على فولهام

أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند
01:24

أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند

تحوّلت البداية مع دورتموند من وعودٍ كبيرة إلى مرحلةٍ معقّدة

01:24

أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند

تحوّلت البداية مع دورتموند من وعودٍ كبيرة إلى مرحلةٍ معقّدة

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
01:28
صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية
01:25
أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند
01:24
ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم
01:23

