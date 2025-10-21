الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مأساة حارس مرمى سنغالي شاب
A-
A+

كرة القدم

2025-10-21 | 00:42
مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

بعد تعرّضه لعملية خداع من أشخاص انتحلوا صفة

أكّدَت وزارة التكامل الإفريقي والخارجية في السنغال وفاة الحارس الواعد شيخ توريه (18 عاما) في غانا، بعد تعرّضه لعملية خداع من أشخاص انتحلوا صفة كشّافي أندية وزعموا دعوته لتجارب أداء، قبل أن يُختطف وتُطالِب عصابةٌ بفدية من عائلته.
وأفادت وسائل إعلام غانية أنّ جثمانه عُثر عليه في كوماسي، فيما فُتح تحقيقٌ مشترك بين السلطات الغانية والسنغالية لكشف ملابسات الجريمة.
وذكرت التقارير أنّ توريه تدرّب في أكاديمية "إسبري فوت يومبول" (Esprit Foot Yeumbeul) في السنغال، قبل أن يقع ضحيةَ شبكة احتيال عابرة للحدود استدرجته عبر وعدٍ بوظيفة كروية.
ودعت الوزارة الأندية والأكاديميات والأُسر إلى توخّي الحذر من العروض غير الموثوقة وإتمام أي ترتيبات للسفر عبر القنوات الرسمية.
وأثار النبأ صدمةً واسعة في الأوساط الرياضية الإفريقية، وسط دعواتٍ لتعزيز التوعية ضدّ "اختبارات الموهبة" الزائفة التي تستهدف اللاعبين الشباب، وإجراءاتٍ تنظيمية أشدّ صرامة على الوكلاء والوسطاء.



مقالات ذات صلة

مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه
2025-08-05

مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا
2025-09-30

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
2025-08-08

حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن

حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير
2025-08-02

حارس مرمى بايرن ميونيخ يعلن وفاة ابنه الصغير

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

رياضة

كرة القدم

شيخ توريه

كوماسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهدوا - هاتريك سامو يشعل موسم بورتو
سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً

اقرأ ايضا في كرة القدم

راعٍ جديد على قميص برشلونة
00:55

راعٍ جديد على قميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea

00:55

راعٍ جديد على قميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي
00:54

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي

الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي في ويتكومب

00:54

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي

الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي في ويتكومب

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع
00:53

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع

تحوّلت قمة الدوري البوليفي إلى فوضى عارمة

00:53

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع

تحوّلت قمة الدوري البوليفي إلى فوضى عارمة

اخترنا لك
راعٍ جديد على قميص برشلونة
00:55
مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي
00:54
فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع
00:53
فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟
00:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025