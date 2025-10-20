الأخبار
فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
كرة القدم

2025-10-20 | 01:28
فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين

توقّفت مباراة أفرو وكيدزغروف أتليتيك في دوري الشمال الممتاز (قسم الغرب) قبل نهايتها، بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين على ملعب "فيستاكير/وايتبانك" في أولدهام، وجاء القرار بإيقاف اللقاء في الدقيقة 84 بينما كان أفرو متقدما (6-0) وسط الفوضى التي عمّت الملعب.
وتصاعد التوتر بعد أن لعب كيدزغروف بتسعة لاعبين إثر حالتي طرد، تلاهما إبعاد مدرّبه/لاعبه المساعد توم بوب من المنطقة الفنية.
وبعد دقائق، اندلع عراكٌ في المدرّجات خلف مرمى كيدزغروف، ترك على إثره بعض لاعبي الفريق المستطيل الأخضر للتدخّل، قبل أن تُظهر اللقطات مشهدا صادما لحارس مرمى كيدزغروف وهو يوجّه ضربةً لمشجّع عبر الحاجز الإعلاني، ما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة فورا.
نادي أفرو قال في بيانٍ إنّه مشمئز من سلوك بعض مشجّعي ولاعبي ومسؤولي كيدزغروف، مؤكّدًا تعاونه مع رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي في التحقيقات.
كما أعلن كيدزغروف رفضه "أي سلوك غير لائق" وتعهّد بتقديم تقرير كامل للجهات المعنية، وفتحت شرطة مانشستر تحقيقا في الحادث، ومن المنتظر أن تُحسم تبعات الواقعة، بما في ذلك اعتماد النتيجة أو إعادة المباراة والعقوبات الانضباطية، بعد مراجعة تقارير الحكّام والمواد المصوّرة.




فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

رياضة

كرة القدم

أفرو

كيدزغروف أتليتيك

