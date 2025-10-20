فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

The game between Avro and Kidsgrove Athletic yesterday was abandoned on the 83rd minute, because players and fans had a brawl.



Absolutely crazy scenes!! 😨 pic.twitter.com/UpY8TKyRG8 — Football Away Days (@FBAwayDays) October 19, 2025 Crazy this, The Kidsgrove Athletic vs Avro FC game got abandoned in the 83rd minute yesterday, because players and fans were brawling with each other…



😨🫣pic.twitter.com/RsY7YOHroA — The Away Fans (@theawayfans) October 19, 2025

توقّفت مباراة أفرو وكيدزغروف أتليتيك في (قسم الغرب) قبل نهايتها، بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين على ملعب "فيستاكير/وايتبانك" في أولدهام، وجاء القرار بإيقاف اللقاء في الدقيقة 84 بينما كان أفرو متقدما (6-0) وسط الفوضى التي عمّت الملعب.وتصاعد التوتر بعد أن لعب كيدزغروف بتسعة لاعبين إثر حالتي طرد، تلاهما إبعاد مدرّبه/لاعبه المساعد توم بوب من المنطقة الفنية.وبعد دقائق، اندلع عراكٌ في المدرّجات خلف مرمى كيدزغروف، ترك على إثره بعض لاعبي الفريق المستطيل الأخضر للتدخّل، قبل أن تُظهر اللقطات مشهدا صادما لحارس مرمى كيدزغروف وهو يوجّه ضربةً لمشجّع عبر الحاجز الإعلاني، ما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة فورا.نادي أفرو قال في بيانٍ إنّه مشمئز من سلوك بعض مشجّعي ولاعبي ومسؤولي كيدزغروف، مؤكّدًا تعاونه مع رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي في التحقيقات.كما أعلن كيدزغروف رفضه "أي سلوك غير لائق" وتعهّد بتقديم تقرير كامل للجهات المعنية، وفتحت شرطة تحقيقا في الحادث، ومن المنتظر أن تُحسم تبعات الواقعة، بما في ذلك اعتماد النتيجة أو إعادة المباراة والعقوبات الانضباطية، بعد مراجعة تقارير الحكّام والمواد المصوّرة.