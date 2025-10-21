شاهدوا - هاتريك سامو يشعل موسم بورتو

🇪🇸🪄 Samu Aghehowa (21) scored a hat-trick for Porto in the cup! 🎩 pic.twitter.com/5MiK8stGi8 — EuroFoot (@eurofootcom) October 20, 2025

خطف المهاجم الإسباني الشاب سامو أغيهوا (21 عاماً) الأضواء مع ، بعدما سجّل "هاتريك" في بطولة الكأس، مؤكّداً انطلاقته القوية هذا الموسم، ومُعزّزا ثقة المدرّب به في المباريات الإقصائية.وجاء التألّق في الكأس امتداداً لحضور اللاعب في الدوري، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف ليحتلّ في سباق الهدّافين، بينما يتصدّر أربعة لاعبين القائمة برصيد 6 أهداف لكلٍّ منهم، ما يعكس تقارب المنافسة.عملياً، اظهر أغيهوا فاعلية عالية في الثلث الأخير: تحرّكات ذكية بين الخطوط، ضربات حاسمة داخل المنطقة، وقدرة على إنهاء الهجمات بالقدمين والرأس، وهو ما منح حلولاً هجومية متنوّعة بين الدوري والكأس، وأسهم في إبقاء الفريق «طائرا» على الصعيد المحلي.على الضفّة الدولية، لم تُترجَم بعدُ هذه الفورمة مع المنتخب، إذ لم يحالف سامو التوفيق في فرصه ، غير أنّ استدامة مستواه مع بورتو تضعه مرشّحا لانتزاع مساحة أكبر مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا إذا حافظ على معدّله التهديفي الحالي واستمر تأثيره المباشر في نتائج فريقه.