4 آب "الحقيقة الضائعة"
شاهدوا - هاتريك سامو يشعل موسم بورتو

شاهدوا - هاتريك سامو يشعل موسم بورتو
كرة القدم

2025-10-21 | 00:45
شاهدوا - هاتريك سامو يشعل موسم بورتو

خطف المهاجم الإسباني الشاب سامو أغيهوا الأضواء مع بورتو

خطف المهاجم الإسباني الشاب سامو أغيهوا (21 عاماً) الأضواء مع بورتو البرتغالي، بعدما سجّل "هاتريك" في بطولة الكأس، مؤكّداً انطلاقته القوية هذا الموسم، ومُعزّزا ثقة المدرّب به في المباريات الإقصائية. 
وجاء التألّق في الكأس امتداداً لحضور اللاعب في الدوري، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف ليحتلّ المركز الخامس في سباق الهدّافين، بينما يتصدّر أربعة لاعبين القائمة برصيد 6 أهداف لكلٍّ منهم، ما يعكس تقارب المنافسة.
عملياً، اظهر أغيهوا فاعلية عالية في الثلث الأخير: تحرّكات ذكية بين الخطوط، ضربات حاسمة داخل المنطقة، وقدرة على إنهاء الهجمات بالقدمين والرأس، وهو ما منح بورتو حلولاً هجومية متنوّعة بين الدوري والكأس، وأسهم في إبقاء الفريق «طائرا» على الصعيد المحلي.
على الضفّة الدولية، لم تُترجَم بعدُ هذه الفورمة مع المنتخب، إذ لم يحالف سامو التوفيق في فرصه الأخيرة، غير أنّ استدامة مستواه مع بورتو تضعه مرشّحا لانتزاع مساحة أكبر مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا إذا حافظ على معدّله التهديفي الحالي واستمر تأثيره المباشر في نتائج فريقه.


ريال مدريد يراقب موهبة بورتو
2025-10-14

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو

علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو
2025-09-30

علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو

موسمٌ خرافيّ حتى الآن لبايرن ميونيخ بقيادة كومباني
2025-10-19

موسمٌ خرافيّ حتى الآن لبايرن ميونيخ بقيادة كومباني

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
2025-09-18

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية

في سنّ متأخرة: إصابة خطيرة لدييغو فورلان
مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

راعٍ جديد على قميص برشلونة
00:55

راعٍ جديد على قميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea

00:55

راعٍ جديد على قميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي
00:54

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي

الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي في ويتكومب

00:54

مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي

الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي في ويتكومب

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع
00:53

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع

تحوّلت قمة الدوري البوليفي إلى فوضى عارمة

00:53

فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع

تحوّلت قمة الدوري البوليفي إلى فوضى عارمة

راعٍ جديد على قميص برشلونة
00:55
مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي
00:54
فيديو - سبع بطاقات حمراء واشتباكات وغاز مسيل للدموع
00:53
فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟
00:51

