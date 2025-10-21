شاهدوا - هاتريك سامو يشعل موسم بورتو

خطف المهاجم الإسباني الشاب سامو أغيهوا (21 عاماً) الأضواء مع بورتو البرتغالي
، بعدما سجّل "هاتريك" في بطولة الكأس، مؤكّداً انطلاقته القوية هذا الموسم، ومُعزّزا ثقة المدرّب به في المباريات الإقصائية.
وجاء التألّق في الكأس امتداداً لحضور اللاعب في الدوري، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف ليحتلّ المركز الخامس
في سباق الهدّافين، بينما يتصدّر أربعة لاعبين القائمة برصيد 6 أهداف لكلٍّ منهم، ما يعكس تقارب المنافسة.
عملياً، اظهر أغيهوا فاعلية عالية في الثلث الأخير: تحرّكات ذكية بين الخطوط، ضربات حاسمة داخل المنطقة، وقدرة على إنهاء الهجمات بالقدمين والرأس، وهو ما منح بورتو
حلولاً هجومية متنوّعة بين الدوري والكأس، وأسهم في إبقاء الفريق «طائرا» على الصعيد المحلي.
على الضفّة الدولية، لم تُترجَم بعدُ هذه الفورمة مع المنتخب، إذ لم يحالف سامو التوفيق في فرصه الأخيرة
، غير أنّ استدامة مستواه مع بورتو تضعه مرشّحا لانتزاع مساحة أكبر مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا إذا حافظ على معدّله التهديفي الحالي واستمر تأثيره المباشر في نتائج فريقه.