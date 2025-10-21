الأخبار
في سنّ متأخرة: إصابة خطيرة لدييغو فورلان

في سنّ متأخرة: إصابة خطيرة لدييغو فورلان
كرة القدم

2025-10-21 | 00:48
في سنّ متأخرة: إصابة خطيرة لدييغو فورلان

نُقل أسطورة مانشستر يونايتد دييغو فورلان إلى المستشفى

نُقل أسطورة مانشستر يونايتد دييغو فورلان إلى المستشفى عقب تعرّضه لاصطدامٍ عنيف خلال مشاركته السبت في دوري الجامعات لفئة فوق 40 عاماً في الأوروغواي، حيث لعب مع فريق "أولد بويز" وفاز (4-1) على "أولد كريستيانز".
وسقط فورلان أرضاً بعد التحامٍ قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس، وأفادت تقارير محلية أنّ اللاعب شُخِّص بثلاثة كسور في الأضلاع وانكماشٍ جزئي في الرئة، ما استدعى تفريغ السوائل منها، قبل أن يُنقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.
وأبلغ النجم الأوروغوياني مَن حوله أنّ "الالتحام لم يكن بقصدٍ سيّئ"، على أن يبقى تحت الملاحظة حتّى اليوم الثلاثاء.
وانتقل فورلان إلى مانشستر يونايتد عام 2002 بعد بروزه مع إنديبنديينتي الأرجنتيني، ورغم بداياتٍ متواضعة في أولد ترافورد، تُوّج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وخلّد اسمه لدى جماهير النادي بثنائيته الشهيرة في أنفيلد أمام ليفربول عام 2002.
استعاد توهجه في إسبانيا مع فياريال مسجّلًا 25 هدفا في موسمه الأول و59 إجمالا، وحصد "الحذاء الذهبي"، قبل أن ينضم لأتلتيكو مدريد عام 2007 ويتوّج بالدوري الأوروبي.
كما لمع عالميًا في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، قبل محطّات لاحقة في إنتر ميلان والبرازيل واليابان، إلى أن اعتزل نهائيا عام 2019.



في سنّ متأخرة: إصابة خطيرة لدييغو فورلان

