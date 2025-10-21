في سنّ متأخرة: إصابة خطيرة لدييغو فورلان

نُقل أسطورة دييغو فورلان إلى المستشفى

نُقل أسطورة دييغو فورلان إلى المستشفى عقب تعرّضه لاصطدامٍ عنيف خلال مشاركته السبت في الجامعات لفئة فوق 40 عاماً في الأوروغواي، حيث لعب مع فريق "أولد بويز" وفاز (4-1) على "أولد كريستيانز".

وسقط فورلان أرضاً بعد التحامٍ قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس، وأفادت تقارير محلية أنّ اللاعب شُخِّص بثلاثة كسور في الأضلاع وانكماشٍ جزئي في الرئة، ما استدعى تفريغ السوائل منها، قبل أن يُنقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وأبلغ النجم الأوروغوياني مَن حوله أنّ "الالتحام لم يكن بقصدٍ سيّئ"، على أن يبقى تحت الملاحظة حتّى الثلاثاء.

وانتقل فورلان إلى عام 2002 بعد بروزه مع إنديبنديينتي الأرجنتيني، ورغم بداياتٍ متواضعة في أولد ترافورد، تُوّج بالدوري الإنجليزي وكأس ، وخلّد اسمه لدى جماهير النادي بثنائيته الشهيرة في أنفيلد أمام عام 2002.

استعاد توهجه في مع فياريال مسجّلًا 25 هدفا في موسمه الأول و59 إجمالا، وحصد "الحذاء الذهبي"، قبل أن ينضم لأتلتيكو عام 2007 ويتوّج بالدوري .

كما لمع عالميًا في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، قبل محطّات لاحقة في إنتر والبرازيل واليابان، إلى أن اعتزل نهائيا عام 2019.








