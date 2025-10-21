هنبعل متهم والشرطة الانجليزية تحقق معه

ذكرت وسائل اعلام، أن الشرطة فتحت تحقيقا في مزاعم بشأن قيام التونسي
هنبعل المجبري، لاعب نادي بيرنلي
، بالبصق على أحد المشجعين، بعد المباراة التي انتهت الى فوز فريقه على ليدز يونايتد
(2-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وزعم آدم بوب، مراسل بي بي سي
سبورت، أن اللاعب التونسي البالغ 22 عاماً، بصق على أحد مشجعي ليدز، وقال أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
"يراجع الحادثة"، فيما رأى الحكم السابق مارك كلاتنبرغ أنه إذا ثبت أن المجبري بصق عمدا، فقد يواجه الإيقاف لثلاث مباريات على الأقل.
ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد
الإنجليزي لكرة القدم بمقابلة اللاعبين والجماهير ودراسة مقاطع الفيديو المتاحة، وقال كلاتنبرغ "إذا تم توجيه
الاتهام، فقد يتعرض هنبعل للإيقاف وهو ما سيحدده الاتحاد وقد يمتد لـ3 مباريات على الأقل".
من جهتها، تعتبر الشرطة البريطانية
أن "البصق المتعمد على شخص ما هو جريمة اعتداء"، الا إذا كان عن غير قصد.