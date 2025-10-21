هنبعل متهم والشرطة الانجليزية تحقق معه

من المتوقع أن يقوم بمقابلة اللاعبين والجماهير

ذكرت وسائل اعلام، أن الشرطة فتحت تحقيقا في مزاعم بشأن قيام هنبعل المجبري، ، بالبصق على أحد المشجعين، بعد المباراة التي انتهت الى فوز فريقه على ليدز (2-0) في .

وزعم آدم بوب، مراسل سبورت، أن اللاعب التونسي البالغ 22 عاماً، بصق على أحد مشجعي ليدز، وقال أن "يراجع الحادثة"، فيما رأى الحكم السابق مارك كلاتنبرغ أنه إذا ثبت أن المجبري بصق عمدا، فقد يواجه الإيقاف لثلاث مباريات على الأقل.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي لكرة القدم بمقابلة اللاعبين والجماهير ودراسة مقاطع الفيديو المتاحة، وقال كلاتنبرغ "إذا تم الاتهام، فقد يتعرض هنبعل للإيقاف وهو ما سيحدده الاتحاد وقد يمتد لـ3 مباريات على الأقل".

من جهتها، تعتبر الشرطة أن "البصق المتعمد على شخص ما هو جريمة اعتداء"، الا إذا كان عن غير قصد.







