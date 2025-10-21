فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟

قاد ياسر الزبيري منتخب المغرب الى الفوز بكأس 2025 لما دون 20 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على منتخب الأرجنتين (2-0) في المباراة النهائية.سجل الزبيري هدفيّ النهائي، ليكمل في رصيده خمسة أهداف في ست مباريات، توّجت "شباب الأطلس"، ووضعته في صدارة ترتيب الهدافين الى جانب الأميركي بنيامين كريماشي والفرنسي لوكاس ميشال والكولومبي نيسير فياريال.هو ياسر الزبيري، 20 عاماً، لاعب نادي فاماليكاو، سادس الدوري البرتغالي حالياً، النجم الصاعد في سماء المغربية، نشأ في حي سيدي يوسف في مدينة مراكش، ذلك الحي الذي ينبض بالحياة والتناقضات.في أزقة سيدي يوسف بن علي الضيقة، ترعرع ياسر بين أحلام وتحديات الواقع، لكنه اختار طريقا مغايرا، طريق الطموح والرياضة، بفضل موهبته الفذة وإرادته الصلبة، ليتحول الى رمز حاملا على كتفيه آمال جيل بأكمله.لم يكن حي سيدي يوسف بن علي، الذي ترعرع فيه ياسر، ملعبا للأحلام، فقد عاش هذا الحي، لحظات مضطربة، منها عمليات تخريب خلال احتجاجات عاصفة.وفي خضم الفوضى ودوامة العنف، كان ياسر الزبيري، مختلفاً بتشجيع من ولديه، يدعمانه ويؤطرانه بحب وحزم، موجهين طاقته نحو الملاعب الخضراء، فتدرب في أكاديمية الخامس، ولعب في اتحاد التواركة الرياضي، ثم انتقل منه الى البرتغال في العام الفائت 2024.