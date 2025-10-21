الأخبار
فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟

فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟
كرة القدم

2025-10-21 | 00:51
فيديو - من هو ياسر الزبيري قائد المغرب الى اللقب العالمي؟

قاد ياسر الزبيري منتخب المغرب الى الفوز بكأس العالم 2025 لما دون 20 عاماً

قاد ياسر الزبيري منتخب المغرب الى الفوز بكأس العالم 2025 لما دون 20 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على منتخب الأرجنتين (2-0) في المباراة النهائية.
سجل الزبيري هدفيّ النهائي، ليكمل في رصيده خمسة أهداف في ست مباريات، توّجت "شباب أسود الأطلس"، ووضعته في صدارة ترتيب الهدافين الى جانب الأميركي بنيامين كريماشي والفرنسي لوكاس ميشال والكولومبي نيسير فياريال.
هو ياسر الزبيري، 20 عاماً، لاعب نادي فاماليكاو، سادس الدوري البرتغالي حالياً، النجم الصاعد في سماء كرة القدم المغربية، نشأ في حي سيدي يوسف بن علي في مدينة مراكش، ذلك الحي الشعبي الذي ينبض بالحياة والتناقضات.
في أزقة سيدي يوسف بن علي الضيقة، ترعرع ياسر بين أحلام الشباب وتحديات الواقع، لكنه اختار طريقا مغايرا، طريق الطموح والرياضة، بفضل موهبته الفذة وإرادته الصلبة، ليتحول الى رمز حاملا على كتفيه آمال جيل بأكمله. 
لم يكن حي سيدي يوسف بن علي، الذي ترعرع فيه ياسر، ملعبا للأحلام، فقد عاش هذا الحي، لحظات مضطربة، منها عمليات تخريب خلال احتجاجات عاصفة.
وفي خضم الفوضى ودوامة العنف، كان ياسر الزبيري، مختلفاً بتشجيع من ولديه، يدعمانه ويؤطرانه بحب وحزم، موجهين طاقته نحو الملاعب الخضراء، فتدرب في أكاديمية محمد الخامس، ولعب في اتحاد التواركة الرياضي، ثم انتقل منه الى البرتغال في العام الفائت 2024. 


